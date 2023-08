CBF anuncia data da 1ª convocação de Diniz pela Seleção; confira

A primeira convocação de Fernando Diniz como treinador da Seleção já possui data marcada. Na terça, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a lista será divulgada no dia 18 de agosto.

O selecionado verde e amarelo terá suas duas primeiras partidas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O primeiro jogo acontecerá contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, às 21h45, no estádio do Mangueirão, em Belém (PA).

A partida marca a estreia do treinador à frente da Pentacampeã mundial. Já no dia 12 do mesmo mês, será a vez do confronto entre Brasil x Peru, em Lima.

Logo após a convocação, realizada no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às 13h30, haverá uma entrevista coletiva de Diniz.