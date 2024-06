CBF anuncia que utilizará a data FIFA para recuperar jogos atrasados | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu implementar novas estratégias para recuperar os jogos da Série A que foram adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Em uma ação conjunta com os clubes, a entidade anunciou, nesta segunda-feira, 27, que utilizará a data FIFA e inversões de mando de campo para reprogramar as partidas afetadas.

Além disso, a CBF garantiu que o Campeonato Brasileiro será concluído em 8 de dezembro, sem possibilidades de novos adiamentos. Embora a tabela detalhada e as datas específicas dos jogos adiados ainda não tenham sido divulgadas, as medidas tomadas visam manter o calendário esportivo em dia.

Até o final do ano, há quatro períodos de datas FIFA, quando as seleções nacionais se reúnem e a liberação de jogadores é obrigatória:

3 a 11 de junho

2 a 10 de setembro

7 a 15 de outubro

11 a 19 de novembro

Inicialmente, o calendário da CBF previa a interrupção do Campeonato Brasileiro durante esses períodos para evitar que os clubes jogassem desfalcados. Contudo, com a nova decisão, haverá partidas da Série A durante essas janelas, garantindo que o cronograma do campeonato seja mantido.

"Vamos usar algumas datas Fifa. Foi discutida uma flexibilização, possivelmente até uma inversão de mando quando necessária. Vamos analisar caso a caso", disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares.

A decisão sobre as novas medidas para recuperar os jogos adiados da Série A, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, foi tomada em um Conselho Técnico realizado entre os clubes e dirigentes da CBF, na sede da entidade.

O dirigente do Tricolor, primeiro a sair da reunião e falar com a imprensa, afirmou que "nem sequer foi discutida" a possibilidade de não haver rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"Nem os clubes do Rio Grande do Sul colocaram essa possiblidade", disse Casares.

O Campeonato Brasileiro, interrompido por duas rodadas (sétima e oitava) desde o dia 15 de maio, será retomado neste sábado, 1º de junho, começando pela sétima rodada. Anteriormente, os jogos envolvendo times gaúchos – Grêmio, Inter e Juventude – já haviam sido adiados nas quinta e sexta rodadas.

Além disso, a CBF ainda precisa definir os próximos passos para a Copa do Brasil. Dois dos 16 duelos da terceira fase permanecem incompletos: Grêmio x Operário, que teve apenas o jogo de ida disputado, e Inter x Juventude, que não teve nenhum dos dois jogos realizados.

No cenário das competições sul-americanas, tanto o Grêmio (Libertadores) quanto o Inter (Sul-Americana) tiveram dois jogos adiados nas fases de grupos, mas a Conmebol já reagendou essas partidas.

Para o Grêmio, os jogos contra o Huachipato, no Chile, e o Estudiantes, como mandante, foram remarcados para os dias 4 e 8 de junho, terça e sábado, respectivamente. O Grêmio jogará como mandante no Couto Pereira, em Curitiba.

O Inter visitará o Real Tomayapo, na Bolívia, também no dia 4 de junho, e receberá o Delfín, do Equador, no dia 8. A partida em casa do Colorado será realizada no Heriberto Hülse, em Criciúma.

