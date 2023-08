CBF confirma datas para Bahia de Feira e Nacional-AM, na Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, 7, a tabela detalhada das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Único representante baiano ainda vivo na competição, o Bahia de Feira encara o Nacional-AM nos dias 12 e 19.

A partida de ida é neste sábado, 12, às 17h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Já o jogo de volta, está marcado para as 16h do sábado seguinte, no estádio da Colina, em Manaus.

Em caso de classificação, o Bahia de Feira alcança o mata-mata que define o acesso para a Série C. O possível adversário será definido de acordo com a tabela classificação geral da Série D, após o fim das oitavas de final.