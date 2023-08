CBF define arbitragem de Atlético Mineiro x Bahia para a 19ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Sávio Pereira Sampaio, que pertence ao quadro da FIFA, como árbitro central da partida entre Atlético Mineiro e Bahia, no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam neste domingo, 13, às 11h, no Mineirão.

Aos 37 anos, Sávio será auxiliado por Bruno Boschilia do Paraná e Lehi Sousa do Distrito Federal. A cabine do VAR ficará sob o comando de Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro.

O Tricolor tem 18 pontos e está em 16º na competição nacional, enquanto o Galo está em 10º com 24 pontos.