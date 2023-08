CBF define arbitragem de Vitória x Mirassol para 26ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o capixaba Dyorgines José Padovani de Andrade como árbitro central do jogo entre Vitória x Mirassol, marcado para esta sexta-feira, 1º, às 19h15, no estádio Manoel Barradas, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ele será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabiano da Silva Ramires (ES). O quarto árbitro será Josué Reis de Jesus Júnior, da Federação Bahiana de Futebol. Já Rodrigo Nunes de Sá (RJ) será o árbitro de vídeo, com Silbert Faria Sisquim (RJ) como assistente na cabine.

O Vitória está invicto há três rodadas e lidera o Campeonato Brasileiro da Série B com 48 pontos somados em 25 partidas disputadas.