CBF define arbitragem de Vitória x Sport com antigo conhecido | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para o confronto entre Vitória x Sport nesta quinta-feira, 16. A partida será válida pela 37ª rodada, penúltima do Campeonato brasileiro e última do Campeão da Série B 2023 no Barradão. Desta forma, o jogo será marcado pela entrega da taça ao Leão da Barra.

Paulo César Zanovelli da Silva será o arbitro principal. O mineiro é um antigo conhecido do clube rubro-negro baiano, uma vez que o mesmo foi responsável por dois confrontos do Leão em 2022, um pela Série C e outro pela Copa do Brasil. O trio de arbitragem contará com seu conterrâneo, ambos pertencentes ao quadro da Fifa, e um paranaense, que será o segundo assistente.

Vitória e Sport se enfrentam no sábado, 18, no Barradão, às 17h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto o rubro-negro baiano já garantiu o título e por consequência o acesso, o time pernambucano, 5° colocado com 60 pontos, ainda depende do resultado para sonhar em disputar a Série A em 2024.

Confira arbitragem completa:

ÁRBITRO: Paulo César Zanovelli da Silva — MG (FIFA)

ASSISTENTE 1: Guilherme Dias Camilo — MG (FIFA)

ASSISTENTE 2: Victor Hugo dos Santos — PR

QUARTO ÁRBITRO: Josué de Jesus Júnior — BA

ASSESSOR: Marrubson Melo Freitas — DF

ÁRBITRO DE VÍDEO: Rodolpho Toski Marques — PR (VAR/FIFA)

AVAR: Frederico Soares Vilarinho — MG

OBSERVADOR DE VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez — RJ