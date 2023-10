CBF define Maracanã como palco do clássico entre Brasil e Argentina | A TARDE

Principal palco do futebol brasileiro, o Maracanã foi escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber o clássico entre Brasil e Argentina pela 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O duelo está marcado para as 21h30 do dia 21 de novembro.

Será que o Brasil entrará em campo diante dos rivais depois do título mundial dos argentinos, que se tornaram tricampeões da Copa do Mundo em dezembro, no Catar. Na data Fifa de novembro, a Seleção terá ainda a Colômbia, dia 16, em Barranquilla.



Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues revelou que recebeu diversas ofertas para sediar essa partida, mas justificou que a escolha do Maracanã foi para tentar aproximar os torcedores da Seleção Brasileira.



“A CBF recebeu o convite de diversos lugares do Brasil e do mundo para receber este que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. A opção pelo Maracanã, entre tantos locais que estariam a altura de receber uma partida como essa, se deu não só pela questão logística, condições de treinamento e de deslocamento, que são prioridades, mas por ser também uma premissa da nossa gestão aproximar a Seleção dos torcedores de todas as regiões do Brasil”, afirmou.



Nesta sexta-feira, 6, Fernando Diniz anunciou a convocação dos laterais Yan Couto e Carlos Augusto para as vagas de Vanderson e Renan Lodi, lesionados. Na segunda, 9, todos os convocados se apresentam para os jogos contra a Venezuela, dia 12, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e o Uruguai, dia 17, no estádio Centenário, em Montevidéu.