CBF detalha tabela da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF anunciou nesta segunda-feira, 11, os detalhes da terceira fase da Copa do Brasil Sub-20. Os primeiros jogos serão disputados nos dias 13 e 14 de setembro, com os jogos de volta agendados para acontecer entre os dias 19 e 21 do mesmo mês.

O primeiro jogo, que acontecerá no dia 13, será entre Fluminense e Corinthians, às 15h (horário de Brasília), no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias (RJ). No mesmo dia, às 19h, o Grêmio enfrentará o Remo no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Porto Alegre (RS).

No dia seguinte, 14, haverá o confronto entre CSA e Bahia, às 15h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Mais tarde, às 16h15, teremos o duelo entre Sampaio Corrêa e Cruzeiro no Castelão, em São Luís (MA).

Confira mais detalhes:

IDA

Quarta-feira, 13 de setembro

15h - Fluminense (RJ) x Corinthians (SP) - Vale das Laranjeiras (RJ)

19h - Grêmio (RS) x Remo (PA) - Estádio Airton Ferreira da Silva (RS)

Quinta-feira, 14 de setembro

15h - CSA (AL) x Bahia (BA) - Estádio Rei Pelé (AL)

16h15 - Sampaio Corrêa (MA) x Cruzeiro (MG) - Castelão (MA)

VOLTA

Terça-feira, 19 de setembro

19h - Corinthians (SP) x Fluminense (RJ) - Parque São Jorge (SP)

Quarta-feira, 20 de setembro

19h - Remo (PA) x Grêmio (RS) - Baenão (PA)

Quinta-feira, 21 de setembro

15h - Bahia (BA) x CSA (AL) - Pituaçu (BA)

16h30 - Cruzeiro (MG) x Sampaio Corrêa (MA) - Arena Vera Cruz (MG)