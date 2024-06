CBF expõe plano em relação ao calendário do futebol brasileiro | A TARDE

Apesar da paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro por duas rodadas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não pretende estender o calendário. No Conselho Técnico Extraordinário, marcado para esta segunda-feira, 27, a entidade vai propor aos clubes a manutenção do dia 8 de dezembro como ponto final.

"Teremos uma reunião amanhã com todos os clubes da Série A, num Conselho Técnico Extraordinário, para buscar a melhor solução. Para que a competição não tenha uma extensão de calendário. A proposta da CBF é conciliar de uma forma que não traga consequências para todos os envolvidos, os clubes, os patrocinadores, os atletas, para não acrescerem seu período de férias. E também para não impactar no calendário de 2025", declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em entrevista ao SporTV.

"A proposta da CBF é exatamente de manter o calendário de 2024, até dia 8 de dezembro. Lógico que vamos conversar com todos os clubes. A CBF vai dar várias soluções para que a competição possa terminar dentro daquilo que foi planejado", completou.

A elite do futebol brasileiro retoma sua atividade no próximo fim de semana, exatamente de onde parou, da sétima rodada.

