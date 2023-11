CBF pediu para Fifa garantir Copa feminina em 2027 no Brasil | A TARDE

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pediu ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que o Brasil seja sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 sem que seja necessária uma votação. Há outras três candidaturas a receber a competição. As informações são da coluna de Rodrigo Mattos, no UOL.

A conversa ocorreu durante a visita de Infinito ao Brasil para a final da Libertadores, no começo do mês. Na ocasião, Infantino esteve na sede da CBF para o Congresso da Conmebol na véspera da decisão continental no Maracanã.

O argumento de Ednaldo Rodrigues é que a Fifa escolheu as duas próximas Copas masculinas para edições de 2030 e 2024 foram definidas sem voto no Congresso da Fifa, como prevê o estatuto. Ainda não há uma resposta de Infantino sobre a demanda.

A Fifa anunciou que houve quatro candidaturas que manifestaram interesse na Copa 2027: Alemanha, Bélgica e Holanda (conjunto), México e EUA (conjunto) e África do Sul, além do Brasil.