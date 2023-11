CBF presta solidariedade após novo ato de racismo contra Vinicius Jr. | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na madrugada deste domingo, 22, uma nota de apoio ao atacante Vincius Junior, que foi vítima de racismo na Espanha. O jogador foi alvo de ataques na partida entre o Real Madrid e o Sevilla.

"É chocante assistir novamente aos atos de racismo contra o Vinicius Junior. Racismo é crime e deve ser combatido sempre. Sou negro e sei da dor que ele sente em cada atitude racista dos torcedores. Vou sempre me solidarizar com as vítimas de racismo. Não podemos normalizar. Minha voz sempre será ouvida para coibir tais atitudes brutais. Estamos tomando medidas efetivas e não vamos parar até expulsarmos os racistas dos estádios", disse o presidente Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo fez questão de ressaltar a conduta do Sevilla em punir o torcedor que fez as ofensas contra o atacante.

"Pelo menos, desta vez, o agressor não saiu impune do estádio. O Sevilla fez o mínimo que uma atitude racista merece. A CBF vai continuar pressionando todas as autoridades do futebol e de fora do esporte para que esse crime hediondo seja punido com rigor. A CBF segue fazendo o trabalho com a Fifa, Conmebol e Uefa para que todas as entidades do esporte no mundo atue de forma veemente contra o racismo".