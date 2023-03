CBF regulamenta futebol misto na base e no campeonatos amadores

Na última quarta-feira, 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou uma proposta que vai permitir competições mistas no Brasil em campeonatos amadores.

A partir de agora, as meninas poderão fazer parte de equipes masculinas e que os times formados exclusivamente por mulheres poderão participar também de competições masculinas, "a critério de cada entidade organizadora", disse a entidade.

"Com esta mudança, pretendemos democratizar e massificar a prática do futebol pelas atletas, removendo barreiras para o surgimento e o desenvolvimento de novos talentos. O topo da pirâmide está relativamente bem estruturado, mas assentado sobre uma base frágil”, falou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Nos países como França, Holanda, Dinamarca e Alemanha, o futebol misto já é uma prática comum. Na Inglaterra, ambos os sexos disputam campeonatos jogando pelo mesmo time, mas só na categoria sub-18.



Vale destacar, que o futebol feminino profissional e suas competições vão permanecer exclusivo para as atletas femininas. A treinadora da Seleção Brasileira Feminina, a sueca Pia Sundhage gostou da iniciativa.

"Isso não tem nada a ver com meninos ou meninas, e sim com o futebol. Se nós conseguirmos criar espaços onde se pratica o esporte, não importa se é uma menina ou menino. É uma oportunidade muito grande para todos nós que jogamos futebol", analisou Pia.

A CBF comunicou também que a regulamentação do futebol misto tem o objetivo de consertar as injustiças históricas cometidas contra o futebol das mulheres. Durante o século XX, mulheres foram proibidas por lei de jogar futebol. Mesmo depois de ser revogada a proibição, a modalidade sofreu com discriminação e falta de apoio.