Ceni comanda segundo treino visando confronto diante do Coritiba

Comandado por Rogério Ceni, o Bahia realizou na manhã desta terça-feira, 12, o segundo treino da semana visando o confronto contra o Coritiba na quinta-feira, 14, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na qual o técnico paulista fará a sua estreia. A manhã ficou marcada por intenso trabalho no CT Evaristo de Macedo.

Após atividades de pré-treino na academia, o grupo se reuniu em campo para realizarem atividades físicas e técnicas em espaço reduzido sob a supervisão do preparador Danilo Augusto. Em seguida, Ceni conduziu uma longa sessão tática no campo aberto, separando titulares e reservas.

Ao fim do treino do dia, Ceni se reuniu com um grupo de jogadores para treinarem cobranças de faltas. Enquanto isso, o auxiliar Charles Hembert comandou outra parte do elenco no aprimoramento de bola aérea, defensiva e ofensiva. Leandro Macagnan e Nelson Simões ficaram com zagueiros e laterais para uma atividade de fundamento específicos.

Foram do confronto diante do Coritiba, o zagueiro David Duarte e o lateral-direito André fizeram atividades técnicas e físicas no campo. Já o meia Cauly, após tratamento, realizou os primeiros movimentos físicos no gramado.

A última sessão de treinos com bola antes da viagem para o sul do país acontecerá na manhã desta quarta-feira, 13.