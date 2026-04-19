Ceni instruiu auxiliar durante Flamengo x Bahia? Saiba o que aconteceu

Charles Hembert, auxiliar técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | ECBahia

Mesmo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Rogério Ceni acompanhou no Maracanã a derrota do Esporte Clube Bahia diante do Flamengo, neste domingo, 19, e levantou polêmicas sobre estar possivelmente se comunicando com o auxiliar Charles Hembert através de ligação.

Ambos foram flagrados pela transmissão do jogo usando fones de ouvido durante a partida, o que abriu brechas para diversas interpretações. Na ocasião, Charles comandou o Tricolor na área técnica no gramado, enquanto Ceni assistiu ao duelo em camarote no estádio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

🚨 VEJA!



Câmera flagra possível irregularidade do Bahia, por suposta comunicação de Ceni com o auxiliar Charles Hembert.



O técnico está suspenso e não pode se comunicar com membros da comissão técnica durante o jogo. pic.twitter.com/Bhw5NfvjTS — Flamengo | Coluna do Fla (@ColunadoFla) April 19, 2026

A equipe do Portal A TARDE, contudo, apurou que Charles Hembert estava em contato com a equipe de análise do Bahia, e não com Rogério Ceni durante o jogo. Ainda segundo a reportagem, o contato de um dos auxiliares do clube com o departamento de análise acontece frequentemente em todos os jogos do Tricolor.

Regra da CBF

Mesmo se o treinador não estiver na beira do gramado em casos de suspensão automática, a comunicação com os membros da comissão técnica ainda é proibida de acordo com o Manual de Competições da Confederação Brasileira de Futebol.

"O membro de comissão técnica e atletas suspensos não poderão acessar áreas e espaços das Zonas 1 (Campo de Jogo) e Zona 2 (área de competições, túnel e vestiário), muito menos estar próximo ao campo de jogo ou ao banco de reservas, não podendo se comunicar, por qualquer meio, com qualquer pessoa envolvida na partida, em especial atletas e membros da comissão técnica, nem comparecer à coletiva de imprensa ou qualquer outra atividade de mídia realizada no interior do estádio", diz trecho do Manual de Competições da CBF.