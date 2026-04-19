Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA NO MARACANÃ

Ceni instruiu auxiliar durante Flamengo x Bahia? Saiba o que aconteceu

Entenda o que diz a regra da CBF sobre a situação

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Charles Hembert, auxiliar técnico do Bahia
Charles Hembert, auxiliar técnico do Bahia -

Mesmo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Rogério Ceni acompanhou no Maracanã a derrota do Esporte Clube Bahia diante do Flamengo, neste domingo, 19, e levantou polêmicas sobre estar possivelmente se comunicando com o auxiliar Charles Hembert através de ligação.

Ambos foram flagrados pela transmissão do jogo usando fones de ouvido durante a partida, o que abriu brechas para diversas interpretações. Na ocasião, Charles comandou o Tricolor na área técnica no gramado, enquanto Ceni assistiu ao duelo em camarote no estádio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A equipe do Portal A TARDE, contudo, apurou que Charles Hembert estava em contato com a equipe de análise do Bahia, e não com Rogério Ceni durante o jogo. Ainda segundo a reportagem, o contato de um dos auxiliares do clube com o departamento de análise acontece frequentemente em todos os jogos do Tricolor.

Regra da CBF

Mesmo se o treinador não estiver na beira do gramado em casos de suspensão automática, a comunicação com os membros da comissão técnica ainda é proibida de acordo com o Manual de Competições da Confederação Brasileira de Futebol.

"O membro de comissão técnica e atletas suspensos não poderão acessar áreas e espaços das Zonas 1 (Campo de Jogo) e Zona 2 (área de competições, túnel e vestiário), muito menos estar próximo ao campo de jogo ou ao banco de reservas, não podendo se comunicar, por qualquer meio, com qualquer pessoa envolvida na partida, em especial atletas e membros da comissão técnica, nem comparecer à coletiva de imprensa ou qualquer outra atividade de mídia realizada no interior do estádio", diz trecho do Manual de Competições da CBF.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia flamengo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Charles Hembert, auxiliar técnico do Bahia
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Charles Hembert, auxiliar técnico do Bahia
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Charles Hembert, auxiliar técnico do Bahia
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Charles Hembert, auxiliar técnico do Bahia
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x