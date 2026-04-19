POLÊMICA NO MARACANÃ
Ceni instruiu auxiliar durante Flamengo x Bahia? Saiba o que aconteceu
Entenda o que diz a regra da CBF sobre a situação
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Mesmo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Rogério Ceni acompanhou no Maracanã a derrota do Esporte Clube Bahia diante do Flamengo, neste domingo, 19, e levantou polêmicas sobre estar possivelmente se comunicando com o auxiliar Charles Hembert através de ligação.
Ambos foram flagrados pela transmissão do jogo usando fones de ouvido durante a partida, o que abriu brechas para diversas interpretações. Na ocasião, Charles comandou o Tricolor na área técnica no gramado, enquanto Ceni assistiu ao duelo em camarote no estádio.
🚨 VEJA!— Flamengo | Coluna do Fla (@ColunadoFla) April 19, 2026
Câmera flagra possível irregularidade do Bahia, por suposta comunicação de Ceni com o auxiliar Charles Hembert.
O técnico está suspenso e não pode se comunicar com membros da comissão técnica durante o jogo. pic.twitter.com/Bhw5NfvjTS
A equipe do Portal A TARDE, contudo, apurou que Charles Hembert estava em contato com a equipe de análise do Bahia, e não com Rogério Ceni durante o jogo. Ainda segundo a reportagem, o contato de um dos auxiliares do clube com o departamento de análise acontece frequentemente em todos os jogos do Tricolor.
Regra da CBF
Mesmo se o treinador não estiver na beira do gramado em casos de suspensão automática, a comunicação com os membros da comissão técnica ainda é proibida de acordo com o Manual de Competições da Confederação Brasileira de Futebol.
"O membro de comissão técnica e atletas suspensos não poderão acessar áreas e espaços das Zonas 1 (Campo de Jogo) e Zona 2 (área de competições, túnel e vestiário), muito menos estar próximo ao campo de jogo ou ao banco de reservas, não podendo se comunicar, por qualquer meio, com qualquer pessoa envolvida na partida, em especial atletas e membros da comissão técnica, nem comparecer à coletiva de imprensa ou qualquer outra atividade de mídia realizada no interior do estádio", diz trecho do Manual de Competições da CBF.
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