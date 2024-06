Chegou o dia? Bahia tem chance de assumir ponta da Série A

Após cumprir suspensão, Thaciano deve ser titular hoje - Foto: Letícia Martins / EC Bahia / Divulgação

Após cumprir suspensão, Thaciano deve ser titular hoje | Foto: Letícia Martins / EC Bahia / Divulgação

Em alguns momentos na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão bateu na trave no objetivo de alcançar a liderança da competição. Há sete rodadas sem ser superado (a última vez foi na estreia, contra o Internacional, fora de casa) e com cinco triunfos em oito partidas, o primeiro lugar ainda não veio ainda apenas pelo ‘detalhe’ do saldo de gols.

Se os comandados por Rogério Ceni querem assumir a ponta da Série A, vão precisar, antes, serem superiores a um adversário que, em um curto período, enfrentaram duas vezes: o Criciúma, às 18h30 de hoje, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Um impeditivo para alcançar o primeiro lugar (que não ocorre desde o Brasileirão de 2017) certamente está sendo o desempenho acima da média de um dos times que já começou o torneio entre os cotados ao título: o Flamengo, sobretudo agora treinado por Tite, um técnico que parece ter a senha para disputar competições de pontos corridos.

Enquanto o Bahia empatava com o Atlético-MG no começo desse mês e vencia o Fortaleza, na Fonte Nova, na última quinta-feira, o rubro-negro carioca aplicava uma atípica goleada (6 a 1) em um clássico contra o Vasco, e levava a melhor contra o Grêmio (2 a 1), fora, no confronto seguinte.

Mas agora o cenário parece muito favorável ao Tricolor de Aço, visto que, em 2024, os baianos já foram efetivos duas vezes contra o Tigre (venceu uma partida por 1 a 0 e outra por 2 a 0), e o Mengão nessa rodada enfrenta um adversário indigesto, o Athletico Paranaense, atual quarto colocado, na Ligga Arena.

Mesmo assim, se o Bahia quer passar os cariocas, o elenco precisa mostrar em campo a mesma coisa que, segundo o treinador Rogério Ceni, teve de sobra no duelo contra o Leão do Pici durante a semana: garra e vontade de vencer.

“Não podemos deixar de destacar que foi um time que continuou brigando sempre. [...] Mas repito que é de se orgulhar porque é um time que briga mesmo não tendo uma noite feliz, não deixa de competir pelo resultado final”, comentou Ceni no pós-jogo.

Desfalques

O Esquadrão não vai contar com zagueiro Kanu e com o meio-campista Carlos de Pena para a partida de hoje. No último confronto pelo Brasileirão, os jogadores foram advertidos com cartões amarelos pela arbitragem e vão precisar cumprir suspensão.

Vale destacar que o atleta uruguaio ainda não foi utilizado como titular na Série A, mas tem dado conta do recado quando entre no decorrer da partida (coisa que ocorreu em todos os jogos). Agora, o técnico vai precisar pensar em outras reposições possíveis durante os 90 minutos.

Em compensação, Thaciano, peça importante no esquema de Rogério Ceni, voltou a figurar entre os relacionáveis. Embora artilheiro da equipe na temporada, o ‘ThaciThanos’ só conseguiu ir às redes apenas uma vez no Campeonato Brasileiro, mas, pela Copa do Brasil, fez um gol contra o adversário de hoje, em abril.