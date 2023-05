Chelsea anuncia Mauricio Pochettino como técnico

O argentino Mauricio Pochettino, que já comandou Tottenham e Paris SG, foi anunciado nesta segunda-feira (29) como o novo técnico do Chelsea, um dia após o final de uma temporada que os 'Blues' querem esquecer.

Pochettino, 51 anos, assinou contrato de duas temporadas com opção de uma adicional. Ele volta à Premier League quatro anos após sua demissão do Tottenham.

"Mauricio é um técnico de nível mundial com uma trajetória excepcional. Estamos impacientes para tê-lo ao nosso lado", afirmaram em um comunicado Todd Boehly e Behdad Eghbali, coproprietários do Chelsea.

Eliminado de todas as Copas da temporada 2022-23, o Chelsea terminou a Premier League na 12ª posição, dois anos após conquistar a Champions League. Pochettino iniciará o trabalho do zero, apenas com as competições nacionais, já que o clube não se classificou para as competições europeias.

Embora Boehly e o fundo de investimento Clerlake tenham investido mais de 600 milhões de euros em contratações nos últimos 12 meses, a estratégia, concentrada na chegada de jogadores jovens e com potencial, não teve resultados até o momento.

Pochettino, sem clube desde sua demissão do PSG em julho de 2022, substituirá Frank Lampard no comando do Chelsea. O ex-jogador e ídolo do clube ocupou o cargo como interino, depois das demissões de Thomas Tuchel e Graham Potter durante a temporada.

O argentino comandou o Tottenhm até final da Liga dos Campeões em 2019 (derrota de 2-0 para o Liverpool). Vice-campeão da Inglaterra em 2017, Pochettino conquistou o campeonato da França com o PSG em 2022.