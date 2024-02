Chinesa Zheng Qinwen avança às semifinais do Aberto da Austrália | A TARDE

A tenista chinesa Zheng Qinwen se classificou pela primeira vez a uma semifinal de Grand Slam ao derrotar a russa Anna Kalinskaya nesta quarta-feira (24), no Aberto da Austrália.

Zheng fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 6-3 e 6-1, em duas horas e 19 minutos na Rod Laver Arena de Melbourne.

A chinesa de 21 anos, número 15 do ranking da WTA, vai enfrentar a ucraniana Dayana Yamstremska (93ª) na próxima quinta-feira por uma vaga na grande final.

"Depois do Aberto da Austrália do ano passado, disse para mim mesma que queria entrar no Top 10 e agora estou aqui, é um momento incrível", disse Zheng em entrevista após a partida. Ao final do torneio, ela estará entre as dez melhores jogadoras do mundo.

Cabeça de chave número 12 em Melbourne, a tenista chinesa perdeu o primeiro set no duelo contra Kalinskaya, assim como aconteceu na primeira e na terceira rodada, mas depois tomou o controle do jogo e saiu com a vitória.

"O primeiro set foi uma grande luta", reconheceu. "Estou muito feliz por estar na semifinal, principalmente depois de uma grande atuação como esta", concluiu.

What a start to the year 🚀



Zheng Qinwen makes her Top 10 debut, becoming the second woman from China to enter the elite ranking bracket after Li Na! pic.twitter.com/6yWovbb2Yt — wta (@WTA) January 24, 2024