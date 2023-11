Chuva de gols marca primeira rodada do Campeonato de Futsal | A TARDE

A bola começou rolar nesta segunda-feira, 20, para a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 nos naipes masculino e feminino. Nas três praças esportivas, Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, Ginásio Arena de Esportes da Bahia e Ginásio SESI Simões Filhos, foram palco de uma chuva de gols.

No naipe feminino, o colégio QI Questão de IN da Paraíba chamou atenção ao golear a EE Indígena de Ensino MED/MS, por 7 a 0, em jogo válido pelo Grupo B da 1ª divisão. Já no masculino, a Escola Alcuino Gonçalo VI/SC balançou a rede do Arthur Fortes/SE em oito oportunidades, e foi a equipe que mais gols fez nesta primeira rodada.



Nesta terça-feira, 21, as equipes voltam a quadra a partir das 9h e seguem durante toda a tarde, com entrada gratuita, em três equipamentos esportivos da Região Metropolitana de Salvador: a Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas; o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador; e o Ginásio do SESI de Simões Filho.



Organização

O evento é organizado pelo Ministério do Esporte, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e apoio da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e da Federação Baiana de Futebol de Salão (FBS).



Confira os resultados:



Classificatória

- 1ª Divisão -



Grupo A



Feminino



COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ ARM / PR 6 x 1 COLÉGIO EXPANSIVO E CURSO / RN



ESCOLA NOSSA SENHORA DE F / DF 2 X 1 ESCOLA DOUTOR CARLOS DE A / MG

Grupo B



ADELL / SC 6 X 0 ESCOLA JUSTO CHERMONT / PA

EE INDÍGENA DE ENSINO MED / MS 0 X 7 COLÉGIO QI QUESTÃO DE IN / PB

Masculino



Grupo A



COLÉGIO BENTO MOSSURUNGA / PR 7 X 1 COLÉGIO MARISTA PATAMARES / BA



ESCOLA ALCUINO GONÇALO VI / SC 8 X 3 ARTHUR FORTES / SE

Grupo B



ESCOLA JUSTO CHERMONT / PA 6 X 0 ESCOLA TENIR / MS

ESCOLA 2º GRAU / CE 4 X 3 SISTEMA EDUCACIONAL RADAR / PE

Classificatória - 2ª Divisão -



Feminino



Grupo A



ESCOLA OSA SANTANA DE CAR / PE 3 X 4 ESCOLA JOSÉ GOMES LIMA / AL



COLÉGIO JOSÉ NARCISO DA R / PI 2 X 6 EEMTI DIRETORA MARIA DIL / CE

Grupo B



ESCOLA CARLOS AUGUSTO DA / MA 4 X 3 COLÉGIO GUILHERME DOURADO / TO



ESCOLA FRANCISCO BRAGA DE / AC 3 X 3 CENTRO EDUCACIONAL MUNDO / ES

Masculino



Grupo A



CENTRO DE ENSINO ALVES CA / MA 5 X 7 COLÉGIO SALESIANO SAO JOS / RN



ESCOLA SANTA CATARINA / AL 5 X 1 COLÉGIO MARISTA DE BRASIL / DF

Grupo B



ESCOLA DEOCLECIANO DE OLI / ES 6 X 1 COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO / BA



COLÉGIO SANTO AGOSTINHO / MG 2 X 0 INSTITUTO EDUCACIONAL PAR / PB

Classificatória - 3ª Divisão -



Feminino



COLÉGIO MODELO / BA 1 X 0 WxO ESCOLA CEL ALUIZIO PINHEI / RO



CAIXA ESCOLAR JOSÉ DO PAT / AP 2 X 2 COLÉGIO OMEGA / SE

Masculino



ESCOLA JOSÉ FRANCISCO / RO 0 X 1 WxO ERNESTO PEREIRA COLARES / AP



ESCOLA NAZIRA ANUTE DE LI / AC 1 X 2 COLÉGIO SÃO JOÃO BATIST / PI