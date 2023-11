Chuva de gols marcou as decisões do Brasileiro de Futsal sub-17; veja | A TARDE

Após uma semana de muita disputa e emoção, os grandes campeões da 1ª e 2ª divisão nos naipes feminino e masculino do 1º Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 foram conhecidos neste sábado, 25. As decisões aconteceram no Ginásio de Cajazeiras e a premiação ocorreu na Arena de Esportes, em Ipitanga, Lauro de Freitas.

No naipe feminino, a equipe do Armim Matte-PR venceu a ADELL-SC, por 3 a 0, e conquistou o título de campeã da 1ª divisão. Já na 2ª divisão, as garotas do Guilherme D - TO golearam a equipe da Escola Santana-PE, por 7 a 0, e garantiram o primeiro lugar.

Entre os homens, Bento M -PR venceu A. Gonçalo-SC por 7 a 4 sagrou-se campeão da primeira divisão. Na segunda divisão, o Salesiano-RN ganhou do Paraibano-PB ganhou do Salesiano-RN e garantiu o título da segunda divisão.

A 1ª edição do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 é organizado pelo Ministério do Esporte, com a parceria da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e da Federação Baiana de Futebol de Salão (FBFS).