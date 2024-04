Ciclista baiana representará o Brasil em teste Pré-Olímpico | A TARDE

A ciclista baiana Paola Reis foi convocada para o evento teste pré-olímpico, em Paris, que ocorrerá entre os dias 4 e 7 de abril, na França. Campeã panamericana, ela conquistou a vaga olímpica da modalidade e está prestes a ter a pontuação para se qualificar para os jogos

Vale ressaltar que a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) informou em nota a imprensa que a convocação se deu por “objetivos e fundamentados em resultados esportivos e também critérios subjetivos, como indicie técnico e que tenham apresentados resultados crescentes significativos ao longo da temporada”.

O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, destacou o talento da atleta baiana de 24 anos e falou da representatividade do estado em eventos nacionais e internacionais.

“O BMX segue dando orgulho a Bahia. A convocação de Paola para o evento-teste dos próximos Jogos Olímpicos de Paris aproxima a atleta ainda mais da convocação definitiva para os jogos. O Governo tem buscado investir nas mais diversas modalidades esportivas, em especial ao ciclismo, inclusive com Paola. Ela tem grande potencial para brilhar ainda mais em Paris”, celebrou o gestor.

Paola Reis iniciou no BMX aos 11 anos e disputou torneios nacionais com apoio familiar e doações. Acumulando certa experiência, a ciclista participa de competições no Brasil e no exterior com frequência.