City vence e avança às oitavas; Milan sobreviver ao virar contra o PSG | A TARDE

A fase de grupos da Uefa Champions League (UCL) da temporada 23/24 está chegando na sua reta final. Nesta terça-feira, 7, ocorreram os jogos da 4° rodada da fase de grupos, onde Shakhtar Donetsk x Barcelona e Borussia Dortmund x Newcastle abriram o dia de jogos. Enquanto os alemães levaram a melhor sobre os ingleses, o time da Ucrânia venceu os espanhóis, atuais lideres do grupo.

No segundo horário do dia, o grupo da morte entrou em ação. O PSG, time de Mbappé, saiu derrotado para o Milan, deixando o hepta campeão vivo na competição. Já o atual detentor do título de 22/23, o Manchester City venceu o Young Boys com show de Haaland e garantiu a sua classificação para as oitavas de final do torneio.

Grupo E

O Atlético de Madrid alegrou os seus torcedores ao golear o Celtics, dentro de casa. Quem abriu o placar foi o francês Antoine Griezmann, que marcou um golaço do lado esquerdo, sem chance para o goleiro do time Escocês. Atrás no placar, o Celtic precisou lidar com a expulsão do atacante Daizen Maeda, o que dificultaria o jogo para o lado alviverde.

Ao fim do primeiro tempo, Álvaro Morata recebeu um ótimo passe e deixou o dele, ampliando o placar a favor os colchoneros. A vantagem que já estava boa, dada as circunstâncias, melhoraria no minuto 60, novamente com o pé de Griezmann. O camisa 7 marcou o seu quarto gol na competição, chegando ao topo da artilharia. O brasileiro Samuel Lino também deixou o dele em um final que jogo emocionante a favor dos espanhóis, que contou com mais um gol de Álvaro Morata e, para encerrar a goleada, do meia Saúl.

Atlético Madrid comemora goleada | Foto: JAVIER SORIANO / AFP

No segundo confronto do grupo E, a Lazio recebeu o Feyenoord e venceu pelo placar mínimo. O gol foi marcado pelo artilheiro do clube italiano, Ciro Immobile.



Os resultados deixam o Atlético na liderança do grupo, com 8 pontos, quanto a Lazio segue na 2° colocação, com 7. Feyenoord segue vivo em busca na classificação com seis pontos, já o Celtic está praticamente eliminado, com somente um ponto somado.

Grupo F

Para abrir a rodada, o Borussia Dortmund recebeu o Newcastle e conseguiu, não só a vitória, mas também a liderança do "grupo da morte". Nicolas Fulkrug abriu o placar aos 26 minutos ao recebeu um belo passe de Sabitzer. A consagração dos três pontos veio só no segundo tempo, quando Julian Brandt fechou o placar em um jogada de contra-ataque ao finalizar no cantinho esquerdo, sem chances para o goleiro adversário.

O dia definitivamente foi para os "mandantes. Também dentro de casa, o Milan venceu de virada o PSG. Para assustar os torcedores italianos presentes do San Siro, Skriniar abriu o placar ao marcar um belo gol de cabeça, sem marcação. Entretanto, a festa dos franceses não durou muito, três minutos depois, Rafael Leão deixou tudo igual ao marcar um golaço de puxeta, quase bicicleta.

Já na segunda etapa, ainda nos minutos iniciais, o Milan retornou com muita intensidade e conseguiu a virada com o veterano Giroud, que venceu na disputa de bola aérea e estufou as redes do goleiro Donnarumma, ex-Milan.

Giroud comemora virada diante do PSG | Foto: Marco BERTORELLO / AFP

O resultado coloca do Dortmund na liderança, com 7 pontos, enquanto os franceses corres atrás, na segunda posição, com seis pontos. Fora da zona de classificação estão Milan, com cinco pontos, e Newcastle, que só somou quatro.



Grupo G:

O Manchester City, que jogou dentro de casa, garantiu a sua vaga nas oitavas de final da competição ao vencer o Young Boys, da suíça por um placar de 3x0. Quem abriu o placar foi o artilheiro da temporada passada, Erling Haaland, de pênalti. Ainda no primeiro tempo, Phil Foden marcou o segunda ao receber um ótimo passe de Jack Grealish. Quem fechou o placar, foi o mesmo que o abriu, Haaland, que chutou de fora da área cruzado e chegou aos seu quarto gol na competição.

Outra equipe que garantiu a vaga para as oitavas foi o Leipzig, que venceu o Estrela Vermelha por 2x1, sendo o único clube a vencer fora de casa. Xavi Simons abriu o placar ainda aos oito minutos de partida, com assistência do meia Xaver Schlager. Na reta final do confronto, Openga ampliou o placar, tranquilizando a equipe que chegaria novamente na fase seguinte. Aos 81 minutos, a equipe alemã até sofreu um susto, o gol contra de Henrichs, que diminuiu a vantagem. Entretanto, os três pontos seguiram com o Leipzig.

Enquanto o City comemora a classificação na liderança com 100% de aproveitamento e 12 pontos, os alemães não estão muito atrás, somando 9 pontos na segunda colocação.

Grupo H:

No primeiro horário de jogos do dia, o resultado também foi favorável para a equipe mandante. O Shakhtar Donetsk venceu o Barcelona pelo placar mínimo, com um gol marcado ainda no primeiro tempo, o atacante marcou um golaço, sem chances para o goleiro Ter Stegem, que só tinha tomado um gol na competição.

O Porto, que disputa a liderança do grupo com o Barça, venceu o Antuérpia por 2 a 0. Em noite de brasileiros, Evanilson abriu o placar de pênalti, ainda aos 32 da primeira etapa. Já nos últimos 45 minutos, o clube belga sofreu o desfalque do meia Julgen, que foi expulso. Para fechar o placar, o brasileiro convocado por Fernando Diniz, também deixou o dele e garantiu a terceira vitória do clube português.

Os resultados embolam a liderança do grupo. Barcelona segue na primeira colocação, pelo critério de confrontos diretos. O Porto soma os mesmos pontos, mas foram derrotados pelo clube catalão na segunda rodada da Champions. O Shakhtar se mantém na terceira colocação com seis pontos conquistados, enquanto o Antuérpia perdeu todos os jogos e segue na lanterna.

Jogos da quarta-feira, 8:

Grupo A

Bayern de Munique x Galatasaray - 17h

Copenhaga x Manchester United - 17h

Grupo B

Arsenal x Sevilla - 17h

PSV x Lens - 17h

Grupo C

Napoli x Union Berlin - 14h45

Real Madrid x Braga - 17h

Grupo D

Real Sociedad x Benfica - 14h45

Salzburg x Inter - 17h