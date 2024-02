Clube de canoagem organiza remadas para o dia de Iemanjá | A TARDE

Uma ótima opção para aproveitar o Verão e ver a cidade de um outro ângulo é fazer um passeio de canoa por algumas áreas da Baía de Todos-os-Santos. O clube de canoagem Kaiaulu Va’a promove passeio s diariamente, saindo da Praia da Preguiça em direção a pontos como o Forte São Marcelo, Porto da Barra e Ponta do Humaitá.



No dia dedicado à rainha das águas, 2 de fevereiro, as embarcações sairão de hora em hora, das 6h às 12h. Com roteiro a partir da Praia da Preguiça, a canoa irá até o Forte de São Marcelo, com parada para banho, entrega de flores e retorno para a praia. Devido ao mar aberto, o passeio não se estende até o Rio Vermelho, bairro onde tradicionalmente ocorrem as festividades em homenagem a Iemanjá.



“Hoje a canoa é o esporte do Verão e temos aqui na Praia da Preguiça as condições ideais para a prática da canoagem. Esse é um esporte super inclusivo, democrático, onde toda família pode remar. Criança a partir de 10 anos rema e não temos limite de faixa etária. Temos roteiros como Forte São Marcelo, Porto da Barra, Ponta do Humaitá e para remadores mais experientes fazemos remadas até a Ilha. A canoagem agrega tanto na saúde física quanto mental, é uma terapia no mar”, ressaltou a gestora e idealizadora do Kaiaulu Va’a, Lorena Lago.

A equipe de A Tarde embarcou em uma canoa na manhã deste domingo, 21, e a impressão que fica é de que estar no mar, observando o movimento das marés, praticando uma atividade coletiva e vendo a cidade de Salvador de ângulos não convencionais, sem dúvida é uma atividade muito agregadora.



João Paulo Santos, 35 anos, comentou sua experiência na canoagem. “Ter contato com a natureza e com o mar é sensacional. Eu remo há um tempo e é um dos poucos esportes que tenho assiduidade na prática, e é lindo ver a Baía de Todos-os- Santos. Poder conhecer sua cidade é encantador, é uma atividade não só para turistas, mas para os soteropolitanos também”.



O passeio custa R$ 60 por pessoa e atende remadores iniciantes ou experientes, incluindo idosos e até mesmo crianças, com idade a partir de 10 anos. A equipe fornece todo o suporte de segurança e instruções para a atividade, explicando como funciona a prática esportiva. Os interessados em participar, podem agendar pelo telefone (71) 98419-6372.



Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão