Clube tradicional da Série B é processado por padaria por pães

Em grave crise financeira e sem pagar salários há mais de 11 meses, a Ponte Preta se envolveu em mais um imbróglio financeiro. Uma padaria localizada na cidade de Campinas, próxima ao Estádio Moisés Lucarelli, entrou com uma ação na Justiça contra o clube paulista cobrando uma dívida de R$ 53.280,14.

O valor é referente à falta de pagamento de serviços prestados no fornecimento de alimentos desde maio de 2025. A defesa da padaria afirma que atende "todas as solicitações de forma eficiente e justa", mas que o clube não oferece o retorno esperado no acordo.

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"A requerente forneceu alimentação, sobretudo pães, para consumo da requerida, sempre atendendo prontamente a todas as solicitações da requerida de forma eficiente e justa, porém a requerida não cumpriu com o pagamento como devido, desde maio de 2025", diz o processo.

Crise sem fim

A Ponte Preta vive a maior crise financeira de sua história e suas pendências variam dentro do elenco, com atrasos salariais que vêm atingindo jogadores e funcionários desde o ano passado. Diretor de futebol do clube, João Brigatti, afirmou que não recebe há mais de 11 meses e que está no "mesmo barco" que os atletas.

Como forma de protesto, o elenco decidiu não concentrar antes de dois jogos da Série B do Brasileirão — a última delas aconteceu na goleada por 4 a 1 sofrida para o Londrina. A Fifa e a CNRD (Câmara Nacional de Resoluções Desportivas) aplicaram um transfer ban cada pela falta de pagamentos.

Rebaixado à Série A2 do Campeonato Paulista no início desta temporada, quando precisou entrar em campo com equipe formada quase toda por jogadores da base, a Ponte atualmente ocupa a vice-lanterna da Série B do Brasileiro, com nove pontos em sete jogos.