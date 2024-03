Clubes aprovam e número de estrangeiros em campo sobe para nove | A TARDE

O Campeonato Brasileiro de 2024 está prestes a quebrar o recorde de presença de jogadores estrangeiros em campo. Durante uma reunião do Conselho Técnico da Série A, os clubes participantes votaram a favor do aumento do número permitido de estrangeiros em uma partida. O limite foi elevado de sete para nove jogadores por time. Esta é a segunda vez consecutiva que o limite de estrangeiros em campo por equipe é ampliado. No ano anterior, os clubes já haviam aumentado esse número de cinco para sete jogadores.

Com essa mudança, uma partida pode agora contar com até 18 estrangeiros em campo, considerando que o limite de nove se aplica a cada equipe. A decisão foi tomada de forma unânime entre os clubes, apesar da oposição da Fenapaf, a Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol. Vale ressaltar que esse limite se refere ao número total de jogadores relacionados para uma partida de cada lado. Seja em campo ou no banco, o total de estrangeiros não pode exceder nove de cada lado.

A alteração não beneficia Bahia e Vitória, que possuem poucos estrangeiros em seus respectivos elencos. Atualmente, o Esquadrão possui no seu plantel quatro jogadores de fora do Brasil: Óscar Estupiñan, Nicolás Acevedo, Santiago Arias e Victor Cuesta. Já o Leão da Barra conta com três atletas estrangeiros no grupo: Erick Castillo, Cristián Zapata e Raul Cáceres.

Outra novidade aprovada para o Brasileirão deste ano é o direito de realizar um treino de reconhecimento em gramados sintéticos na véspera de partidas disputadas nessa superfície. Essa atividade será opcional. Não houve votação para vetar os campos sintéticos. Embora alguns clubes defendam o banimento, essa medida sequer foi debatida na reunião.