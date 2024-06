Clubes baianos conhecem mais cinco rodadas da Série D; confira | A TARDE

A diretoria de competições da CBF divulgou nesta terça-feira, 4, a tabela detalhada de mais cinco rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D. As partidas correspondentes aos primeiros jogos do returno do certame.

Jacuipense e Juazeirense no grupo A4, e o Itabuna no grupo A6, são os representantes da Bahia na competição nacional. No G-4 da sua chave, o Leão do Sisal é o terceiro colocado, com 13 pontos ganhos. Ainda sem vencer no Brasileiro, o Cancão de Fogo amarga a lanterna, com apenas três pontos somados. O destaque entre os baianos é o Dragão do Sul, que lidera seu grupo de forma invicta, com 12 pontos

As equipes voltam a campo pela 7ª e última rodada do primeiro turno. No próximo sábado, 8, às 16h, a Juazeirense encara o Sergipe, no Adauto Moraes.



Já no domingo, 9, o Jacuipense viaja até São Lourenço da Mata-PE e visita o Retrô, às 16h, na Arena Pernambuco. No mesmo dia, o Itabuna vai até Sete Lagoas-MG e enfrenta o Democrata, às 19h30, na Arena do Jacaré.



Confira a tabela detalhada dos times baianos no returno da Série D:

8ª rodada

12/06 - quarta-feira

15h - Jacuipense x Retrô, Pituaçu, em Salvador;

20h - Sergipe x Juazeirense, Arena Batistão, em Aracaju;



13/06 - quinta-feira

19h - Itabuna x Democrata SL, Pituaçu, em Salvador;



9ª rodada

14/06 - sexta-feira

20h - Serra x Itabuna, Robertão, em Serra-ES;



15/06 - sábado

16h - Juazeirense x Petrolina, Adauto Moraes, em Juazeiro;



16/06 - domingo

16h - Itabaiana x Jacuipense, Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto-SE;



10ª rodada

22/06 - sábado

16h - Nova Iguaçu x Itabuna, Jânio Moraes, em Nova Iguaçu-RJ;



23/06 - domingo

16h - ASA x Juazeirense, Coaracy Fonseca, em Arapiraca-AL;



26/06 - quarta-feira

15h - Jacuipense x CSE, Pituaçu, em Salvador;



11ª rodada

03/07 - quarta-feira

19h - Itabuna x Portuguesa-RJ, Pituaçu, em Salvador;

19h - CSE x Juazeirense, Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios-AL;



04/07 - quinta-feira

15h - Jacuipense x ASA, (local a definir);



12ª rodada

06/07 - sábado

15h - Audax-RJ x Itabuna, Moça Bonita, no Rio de Janeiro;



07/07 - domingo

16h - Juazeirense x Jacuipense, Adauto Moraes, em Juazeiro;

