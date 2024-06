Com cobranças de pênaltis, Bahia faz único treino antes do CRB | A TARDE

O Bahia entra em campo neste domingo, 26, pela semifinal da Copa do Nordeste, contra o CRB, às 18h, na Arena Fonte Nova. A equipe, que jogou na quinta-feira e folgou na sexta, realizou um único treino antes da decisão deste sábado.

De início, os atletas seguiram para o campo, onde realizaram um breve aquecimento com o preparador físico Danilo Augusto. Na sequência, os titulares do duelo contra o Criciúma, na quinta, se enfrentaram em partidas de futevôlei.

O restante do elenco seguiu sob comando do treinador Rogério Ceni, que comandou um trabalho tático em conjunto com alguns jogadores da equipe sub-20. Para finalizar, os jogadores realizaram uma disputa de pênaltis, visando a classificação em cima da equipe alagoana.

Sem liberação do departamento médico, Victor Cuesta, Ryan, Nico Acevedo e Everaldo seguiram com os seus respectivos tratamentos.

