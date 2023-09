Com direito a goleada, Mulheres de aço garantem vaga na final

As Mulheres de aço voltaram a vencer a equipe do Lusaca na manhã deste sábado,16, em jogo realizado no estádio de Pitualu, e garantiram presença na final do Campeonato Baiano feminino de 2023. A equipe do Bahia goleou as adversárias por 9 a 0, com gols de Aila, Nathane (2), Ary, Jordana, Yenny Acuña (3) e Ariely.

Apesar de terem construindo um placar favorável no primeiro jogo, ao vencer por 4 a 0, as atletas do Tricolor de Aço entraram com o objetivo de carimbar de vez a vaga para a final. O Bahia abriu o placar logo aos 3 minutos com Aila, que recebeu dentro da grande área após uma cobrança de escanteio de Yenny Acuña. A zagueira artilheira marcou de cabeça, assim como no jogo de ida, quando foi responsável por três dos quatros gols marcados pelo clube.

Com fé no pé, Nathane não demorou para fazer o segundo da equipe tricolor e ampliar a vantagem. Após bela jogada pelo meio, Juliana encontra Acuña na área, que serviu a atleta. E por falar na camisa 9, o terceiro gol também saiu dos pés de Nathane, que após um rebote oferecido pela goleira adversária, aproveitou a chance e balançou as redes novamente.

No segundo tempo, com sete gols no agregado, as Mulheres de aço não diminuíram o ritmo e logo ampliaram a vantagem com dois gols seguidos, Ary e Jordana, de fora da área, ampliaram para o Esquadrão.

Yenny Acuña, além da assistência para o primeiro gol, também deixou o dela. Após assistência pela direita de Mila Santos, a chilena marcou o sétimo do Bahia.

Com uma grande vantagem ao seu favor, as Mulheres de aço, em um dia inspirado, ainda tiveram tempo para mais dois gols. O oitavo saiu dos pés de Ariely, em seguida, quem finalizou o placar foi a atacante Acunã, que fez o terceiro dela e o nono da equipe tricolor.

Com o resultado, as Mulheres de Aço chegam à final do estadual com 100% de aproveitamento. Já na decisão, o confronto será contra o Vitória, que venceu a equipe do Atro nos pênaltis. A data e horário da partida ainda não foram definidos pela Federação Baiana de Futebol.