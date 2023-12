Com Fluminense, mundial de Clubes começa nesta terça-feira | A TARDE

Tendo o Fluminense como único representante brasileiro, o Mundial de Clubes 2023 da Fifa começa na tarde desta terça-feira, 12, com a partida entre o campeão do país sede, Al-Ittihad e Auckland City, campeão da Oceania, às 15h, diretamente da Arábia Saudita. Ao todo, a competição contará com sete equipes, a partir de 2025, o torneio passará a ser disputado por 32 equipes.

O vencedor da primeira rodada irá encarar o campeão africano, Al Ahly, na rodada 2. Quem sair vitorioso, enfrentará o Fluminense na semifinal, na próxima segunda-feira, 18. Já o Manchester City, que disputa a outra semifinal, enfrentará na próxima terça-feira, 19, o vencedor da partida entre o campeão da Concacaf, León, e Urawa Reds, campeão asiático.

Todos os jogos do torneio serão transmitidos pela Cazé TV. A TV Globo também tem os direitos, mas transmitirá apenas as semifinais e a final da competição. A decisão acontece no próximo dia 22 de dezembro, no Estádio King Abdullah Sports City. Confira todas as partidas e horários do Mundial de Clubes.

Rodada 1:

- Al-Ittihad (Arábia Saudita) x Auckland City (Nova Zelândia) – 12/12, às 15h;

Rodada 2:

- León (México) x Urawa Reds (Japão) – 15/12, às 11h30;

- Al Ahly (Egito) x Al-Ittihad ou Auckland City – 15/12, às 15h;

Semifinais:

- Fluminense x Al Ahly ou Al-Ittihad ou Auckland City – 18/12, às 15h;

- Manchester City x León ou Urawa Reds – 19/12, às 15h;

Decisão do 3º lugar:

- Eliminados na semifinal - 22/12, às 11h30;

Final:

- Classificados na semifinal - 22/12, às 15h.