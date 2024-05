Com foco tático e finalizações, Ceni comanda treino visando Criciúma | A TARDE

Em busca de garantir uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil, o Bahia segue com foco total para enfrentar o Criciúma nesta quinta-feira, 23, às 19h, no estádio Heriberto Hülse. Assim, o treinador Rogério Ceni comandou o treino desta terça-feira, 21, com foco no setor tático e nas finalizações.

Para iniciar, o elenco se reuniu no CT Evaristo de Macedo e começou com vídeo sobre o próximo adversário. Na sequência, seguiu para a academia para o treino físico.

Encaminhados ao campo, os jogadores foram conduzidos por Ceni para um divisão entre quatro grupos, que atuaram em campo reduzido, visando o aperfeiçoamento tático. Para finalizar, ainda em campo, com atletas do ataque ficaram treinando finalizações, enquanto os defensores trabalhavam jogadas específicas para o setor.

Ainda sem liberação do departamento médico, o lateral-esquerdo Ryan e o volante Nico Acevedo participaram apenas das atividades na academia.

