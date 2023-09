Com gol de Messi, Argentina vence Equador na estreia das Eliminatórias

Com o brilho de seu maior ídolo, a seleção argentina derrotou o Equador por 1 a 0, em partida da primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, disputada nesta quinta-feira, 7, no estádio Monumental, em Buenos Aires.

O craque Lionel Messi (78'), em bela cobrança de falta, marcou o gol da vitória apertada da 'Albiceleste'.

"O Equador mostrou que tem jogadores muito bons, que são fisicamente fortes e que têm clareza sobre o que fazem", disse o astro.

"Sabemos que em cada jogo temos que dar cem por cento para conseguir. Mas mostramos que este grupo não vai relaxar além do que conseguiu, o que é algo histórico e extraordinário", acrescentou.

"Temos que ter consciência de que gostamos muito de tudo, mas o que fizemos acabou. Temos que olhar para frente", concluiu o sete vezes vencedor da Bola de Ouro.

Na segunda rodada, que será realizada na próxima terça-feira, a tricampeã mundial visitará a Bolívia em La Paz (3.600 m de altitude), enquanto o Equador receberá o Uruguai em Quito.

Não demorou muito para que a Argentina assumisse o controle da bola, diante de um Equador plantado com uma linha de cinco atrás, com Hurtado e Estupiñán obrigados a recuar devido às subidas dos laterais argentinos.

A Albiceleste partiu para cima do campo equatoriano, mas tinha dificuldades para encontrar espaços, sem a necessária mudança de ritmo para alterar a estrutura que o Equador construiu com o objetivo de proteger Galíndez.

Com uma posse de bola argentina próxima a 70%, o Equador demorou pouco mais de 20 minutos para se aproximar da área dos donos da casa, com um cruzamento de Hurtado que Caicedo não conseguiu dominar, e alguns lançamentos fortes para Enner Valencia, que era obrigado a lutar ferozmente contra 'Cuti' Romero e Otamendi.

Na reta final do primeiro tempo, a Argentina teve outra oportunidade, em cruzamento frontal de De Paul que Lautaro Martínez desviou mas mandou na trave direita.

Retranca equatoriana

A dinâmica não mudou em nada no início do segundo tempo, com o Equador focado em se manter fechado, e com a Argentina dominando amplamente o jogo. Mas as tentativas da Albiceleste sempre eram interceptadas perto da área da seleção visitante.

Scaloni decidiu então mudar em busca do gol necessário para quebrar o Equador, mas ao mesmo tempo o avanço da tricampeã mundial deixou amplos espaços que o Equador tentou explorar com Valencia, que teve uma chance em um rebote dentro da área, mas finalizou muito fraco nas mãos de Dibu Martinez.

Sem eficácia pelos meios habituais, a Argentina encontrou a chave da vitória a treze minutos do final com uma jogada magistral, um tiro livre para Messi, a 21 metros da baliza, em que o camisa 10 argentino mandou rente à trave direita, longe do alcance de Galíndez, que sequer esboçou uma reação.

Os donos da casa abriram o placar na hora certa, quase sem tempo para o Equador sugerir uma reação, e a Argentina teve até algumas chances de aumentar o placar, como em um chute cruzado de pé esquerdo de Di María que passou perto, e uma tentativa de De Paul em que Galíndez defendeu.

O campeão mundial iniciou sua caminhada rumo à Copa de 2026 2026 com uma vitória difícil, como era de se esperar, contra um sólido Equador, mas que nada pôde fazer diant da categoria do capitão argentino.