"CRIA DO FAZENDÃO"
Com hat-trick, ex-Bahia faz história com recorde de gols na carreira
Meia-atacante também foi exaltado por ex-companheiro de Esquadrão
Revelado nas divisões de base do Bahia, o meia-atacante Anderson Talisca voltou a brilhar em solos europeus com uma fase histórica na carreira. Com o hat-trick em vitória do Fenerbahçe sobre o Instanbul pelo Campeonato Turco, no último sábado, 2, o jogador bateu a marca de 27 gols marcados na temporada — o recorde em um ano.
Talisca superou o seu número de gols feitos pelo Al-Nassr em 2023/24 (26), e tem outro feito raro para chamar de seu: o meia-atacante fez ao menos 20 gols por temporada desde que saiu do Guangzhou, da China, em 2021.
- (Al-Nassr) 22 Gols em 33 Jogos - 2021/22
- (Al-Nassr) 21 Gols em 27 Jogos - 2022/23
- (Al-Nassr) 26 Gols em 31 Jogos - 2023/24
- (Al-Nassr e Fenerbahçe) 20 Gols em 42 Jogos - 2024/25
- (Fenerbahçe) 27 Gols em 44 Jogos - 2025/26
Tempos mais simples
O desempenho serviu também para o jogador receber um elogio de um velho companheiro de equipe: o zagueiro Titi. A dupla esteve junta quando ambos defendiam o Bahia e o defensor aproveitou o momento para comentar em uma publicação feita por Talisca em seu perfil no Instagram.
Cria do fazendão jogando muito
Talisca estreou profissionalmente no Bahia em 2013, ano em que foi importante com o gol que garantiu a permanência no clube na Série A do Brasileirão.
O tento foi marcado no icônico jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, que terminou em triunfo por 2 a 1 do Tricolor.O meia-atacante tem 68 jogos pelo Esquadrão de Aço, com 11 gols e duas assistências.
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