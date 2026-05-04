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"CRIA DO FAZENDÃO"

Com hat-trick, ex-Bahia faz história com recorde de gols na carreira

Meia-atacante também foi exaltado por ex-companheiro de Esquadrão

Lucas Vilas Boas
Por

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Anderson Talisca fez 27 gols na temporada pelo Fenerbahçe
Anderson Talisca fez 27 gols na temporada pelo Fenerbahçe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Revelado nas divisões de base do Bahia, o meia-atacante Anderson Talisca voltou a brilhar em solos europeus com uma fase histórica na carreira. Com o hat-trick em vitória do Fenerbahçe sobre o Instanbul pelo Campeonato Turco, no último sábado, 2, o jogador bateu a marca de 27 gols marcados na temporada — o recorde em um ano.

Talisca superou o seu número de gols feitos pelo Al-Nassr em 2023/24 (26), e tem outro feito raro para chamar de seu: o meia-atacante fez ao menos 20 gols por temporada desde que saiu do Guangzhou, da China, em 2021.

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  • (Al-Nassr) 22 Gols em 33 Jogos - 2021/22
  • (Al-Nassr) 21 Gols em 27 Jogos - 2022/23
  • (Al-Nassr) 26 Gols em 31 Jogos - 2023/24
  • (Al-Nassr e Fenerbahçe) 20 Gols em 42 Jogos - 2024/25
  • (Fenerbahçe) 27 Gols em 44 Jogos - 2025/26

Tempos mais simples

O desempenho serviu também para o jogador receber um elogio de um velho companheiro de equipe: o zagueiro Titi. A dupla esteve junta quando ambos defendiam o Bahia e o defensor aproveitou o momento para comentar em uma publicação feita por Talisca em seu perfil no Instagram.

Cria do fazendão jogando muito
Titi - Ex-zagueiro do Bahia

Talisca estreou profissionalmente no Bahia em 2013, ano em que foi importante com o gol que garantiu a permanência no clube na Série A do Brasileirão.

O tento foi marcado no icônico jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, que terminou em triunfo por 2 a 1 do Tricolor.O meia-atacante tem 68 jogos pelo Esquadrão de Aço, com 11 gols e duas assistências.

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