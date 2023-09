Com mercado restrito, novo técnico do Santos pode ser da casa

Após a derrota para o Cruzeiro na 22° rodada do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, o Santos comunicou a demissão do quarto técnico no ano de 2023, dessa vez, foi o uruguaio Diego Aguirre, que somou apenas 20% de aproveitamento no comando do Peixe. Desde então, o Peixe segue no mercado buscando um novo treinador para comandar a equipe na reta final do competição.

Porém a tarefa não é nada fácil, o alvinegro praiano tem pela frente uma difícil missão, achar um novo comandante para encerrar o Brasileirão e tirar a equipe paulista da zona de rebaixamento, uma mancha que, o clube evitou nos seus 111 anos de história. A equipe está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos e só venceu dois jogos nas últimas 10 rodadas da competição.

Com eleições marcadas para o fim do ano, o novo comandante também poderá enfrentar uma mudança na direção do clube, tendo em visa que, o atual presidente, Andres Rueda, não buscará a reeleição. Os nomes previstos para a candidatura são do Agostinho e Rodrigo Marino. Com isso, o novo técnico da equipe santista também não terá garantiu que siga no cargo na próxima gestão mesmo que evite o rebaixamento.

Além dos problemas relacionados a direção, o Santos também não poderá registrar novos jogadores por causa do fim da janela de transferência, desta forma, o encarregado será obrigado a lidar com o elenco atual, sem a possibilidade de indicar contratações.

Desta forma, com todas as dificuldades, a tendência é que Marcelo Fernandes comande o peixe até o fim da temporada de 2023. Com diversas demissões nas costas da equipe nos últimos anos, o auxiliar já ficou a frente do Peixe em cinco oportunidades na gestão Andres Rueda.