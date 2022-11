Com Mineirinho, etapa do Brasil Surf Tour chega em Itacaré na Bahia

Com a presença do campeão Mundial, Adriano Mineirinho, a cidade de Itacaré recebe nos dias 10 a 12 de novembro de 2022, na praia da Tiririca, mais uma etapa do Brasil Surf Tour. O evento ainda contará com um batalhão de surfistas baianos. Entre os destaques, estão o atual Campeão estadual Daniel Matos, Fabrício Bulhões, Davi Silva, Iago Silva e Júnior Santos. Exceto Bulhões, que é de Ilhéus, os outros surfistas são de Itacaré.

O campeão mundial e ídolo Adriano de Souza, o Mineirinho @adrianodesouza , é embaixador e diretor técnica da competição e está presente em todas as etapas, atento às performances dos atletas e comissão julgadora. A premiação total é de R$ 80 mil por etapa. Se você é surfista amador ou pro¬fissional e está interessado em participar, deve fazer a inscrição pelo link na Bio do Instagram do Brasil Surf Tour @brasilsurtour.

Durante os três dias de evento acontecem atividades para o público, são destacadas as melhores notas dos atletas, além de convidados especiais na área VIP e transmissão ao vivo pelo Youtube, com Edinho Leite @edimilk.

A disputa está acirrada e a galera do Nordeste vai atrás dos pontos necessários para chegar em Ubatuba, início de dezembro, e disputar o título do Brasil Surf Tour 2022. Entre os 10 primeiros colocados do ranking estão cinco do sudeste, quatro do nordeste e o paraibano radicado em Santa Catarina, portanto, representando o sul do País, o líder José Francisco @¬fininho.davida.

Entre as mulheres, as 10 primeiras são cinco atletas do nordeste e cinco do sudeste, sendo líder do circuito a carioca Júlia Duarte @juliaduarte.

O Brasil Surf Tour surgiu em junho de 2022 e sua primeira etapa foi logo no início do segundo semestre, dia 4 de agosto, em Maresias. Rapidamente o evento se tornou conhecido em todo o Brasil e conquistou o coração dos sur¬fistas com a patente do campeão mundial Adriano de Souza, embaixador e diretor técnico, rati¬ficando a importância e a enorme credibilidade do evento.

Em apenas duas etapas O Brasil Surf Tour teve mais de 200 atletas inscritos e a atenção de todo Brasil pelas redes sociais e matérias nos mais diversos meios de comunicação.

O Brasil Surf Tour é uma competição com categoria única entre amadores e pro¬fissionais, dividido em masculino e feminino, se caracteriza pelo cuidado e atenção com os atletas, alto nível técnico e por dar oportunidade a todos de participarem de uma competição de alto nível técnico, semeando novos talentos nos quatro cantos do país.

Um exemplo disso foi a vitória, em Baía Formosa, da paraibana Ana Luiza, até então desconhecida do grande público, nova promessa do surf brasileiro e representante da comunidade indígena da Baía da Traição. Em 2023 ela terá um bom destaque na mídia e já carrega o BST no coração, pois foi sua primeira vitória como profissional.

Silvana Lima e Juliana Santos, Júlia Santos, Alex Ribeiro, Marcos Correa e Cauã Gonçalves são exemplos de atletas de nível internacional, que competem na elite mundial e que participam das etapas, estimulando e sendo referência para atletas e o público em geral.