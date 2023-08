Com Neymar e sem Paquetá, Diniz convoca pela primeira vez o Brasil

Visando os primeiros jogos válidos pelas duas rodadas iniciais das Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Fernando Diniz convocou 23 jogadores para os duelos contra Bolívia e Peru. Entre os selecionados estão o atacante Neymar e a ausência do meia Lucas Paquetá, que teve seu novo citado em uma possível investigação na Inglaterra.

Dos atletas que vão fazer parte do leque de opções para os dois confrontos, apenas, quatro jogadores atuam no futebol brasileiro. O goleiro Bento (Athletico), Nino e André (Fluminense) e Raphael Veiga (Palmeiras). Além de Neymar

O primeiro duelo do Brasil será contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, no Mangueirão. A segunda partida será contra o Peru, em jogo programado para o dia 12, em Lima.

Confira os convocados:

Goleiros:

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson- Manchester City (ING)

Bento - Athletico

Laterais:

Renan Lode - Olympique (FRA)

Caio Henrique - Monaco (FRA)

Danilo - Juventus (ITA)

Vanderson - Monaco (MON)

Zagueiros:

Ibañez - Al-Ahli (Arábia Saudita)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Nino - Fluminense

Meio-campistas:

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Raphael Veiga - Palmeiras

Atacantes:

Antony - Manchester United (ING)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Richarlison - Tottenham (ING)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Neymar - Al-Hilal (Arábia Saudita)

Vinicius Júnior - Real Madrid (ESP)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)