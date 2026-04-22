Comentarista se pronuncia após mencionar "sardinha" em jogo do Bahia

"Maestro" Júnior, comentarista da Globo - Foto: Reprodução | Globo

O comentarista Júnior se pronunciou após a declaração polêmica que viralizou após a derrota do Bahia para o Flamengo, no último domingo, 19. O ídolo do clube carioca chegou a brincar durante a transmissão da partida que chegaria a comer "aquela velha sardinha frita" depois do jogo.

A fala tomou grandes proporções nas redes sociais, já que o termo "sardinha" é usado como forma de provocação de torcedores do Vitória direcionados aos tricolores.

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Assista:

“Aquela velha Sardinhazinha frita já está ótimo”



Simplesmente os comentaristas da Globo na transmissão do jogo entre Flamengo e City da Shopee.



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"Não tinha nem ideia"

Nesta quarta-feira, 22, Júnior afirmou que "não tinha ideia" da existência desse termo pejorativo, e explicou o contexto da transmissão que o levou a citar a "sardinha" durante o jogo do Bahia.

"Eu jamais nem sabia que existia esse termo pejorativo de sardinha para cima do Bahia. Não tinha nem ideia, completamente. Nunca imaginei uma coisa dessa", disse o comentarista em áudio divulgado por Marinho Jr.

"A gente estava na transmissão e o Villani falando que ia pagar um prato caro, não sei o quê, e eu falei a respeito das sardinhas, até porque minha vó ensinou a gente desde moleque que sardinha era bom e não sei o quê", completou.

Ex-jogador de futebol e um dos maiores ídolos do Flamengo, Júnior conquistou uma Copa Libertadores, uma Copa Intercontinental, quatro Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil com a camisa do clube carioca.

"Eu não tinha ideia nenhuma de que isso aí pudesse causar no torcedor do Bahia essa loucura toda que estão fazendo. Nunca fiz nada disso nem com os rivais aqui do Rio, até porque não tinha motivo nenhum para fazer nenhuma gozação, nenhuma sacanagem, nenhuma zoação com o Bahia", concluiu.

Origem do "apelido"

O apelido "Sardinha" dado ao Bahia tem origem em uma declaração do técnico Joel Santana em 2011. Ao ser questionado sobre assumir o tricolor, o técnico afirmou: "Estou esperando peixe grande, sardinha não". A frase foi adotada pela torcida do Vitória como provocação.