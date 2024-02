Concurso Mirim à Sênior de Natação ocorre em Salvador neste sábado, 16 | A TARDE

Piscina Olímpica da Bahia, na Avenida Bonocô, sediará neste sábado, 17, o 1° Concurso Mirim à Sênior de Natação 2024. O evento que terá início às 13h, reunirá 200 atletas em seis categorias.

Estarão em disputa os atletas das categorias mirim (a partir dos 7 anos), petiz (10 a 12 anos), infantil (de 13 a 14 anos), juvenil (de 15 a 16 anos), júnior (17, 18, 19 anos) e sênior (a partir de 20 anos). Clubes tradicionais como CEPE, Yacht Clube da Bahia, Aquacenter, Rhanc Costa Verde, Arena Aquática Salvador, Aquarius e Associação Atlética da Bahia estarão brigando pelo pódio.

De acordo com o presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos, os esportes em águas abertas no estado tem obtido crescimento. A Bahia vai sedirar competições a nível regional e nacional, com o Campeonato Brasileiro de Natação de Inverno, no mês de junho, e o Norte-Nordeste de Natação, no segundo semestre.

"A gente está com uma expectativa muito alta para o ano de 2024 porque teremos grandes competições aqui em nosso estado e a gente está empolgado porque, não só a natação tem crescido, mas, os outros esportes como as águas abertas, o polo aquático, que também teremos competição nacional aqui, e o nado artístico. Então, a gente pode esperar aí grandes eventos, além de grandes resultados dos atletas baianos pelo Brasil afora", explica Diego Albuquerque, presidente da FBDA.

Entre os nomes fortes que estarão neste sábado na piscina estão a campeã brasileira, Luisa Sugimoto, a campeã sul-americana de águas abertas, Lizian Sobral, além de Ronaldo Zambrano, que foi campeão brasileiro sênior e estava em Doha há uma semana, disputando o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos.