"Confiança em mim" afirmou Matheusinho sobre primeiro gol pelo Vitória | A TARDE

Matheusinho, camisa 10 do Vitória, realizou coletiva na tarde desta terça-feira, 3, após treino realizado pela manhã, com foco para o confronto contra o Criciúma, no domingo, 8, fora de casa, pela 31° rodada da Série B. O atleta, que já atuou como meia, ponta e lateral-esquerdo, marcou o seu primeiro gol pelo clube rubro-negro no último confronto do Campeonato Brasileiro, quando garantiu a vitória por 1x0 contra o Tombense, diante do Barradão lotado.

Matheusinho já se tornou peça chave do Leão na disputa para o acesso na Série A. Só no returno, foi titular em oito dos dez jogos feitos pelo Vitória. Além de ser quase um coringa para Léo Condé, já que o atleta já atuou em diversas posições no campo.

Perguntado sobre a evolução desde a sua estreia, quando concedeu uma assistência, Matheusinho afirmou que aprendeu muito vendo os jogadores mais experientes do clube nos treinos, e graças a isso, conseguiu melhorar as suas habilidades.

“Vem muito de observar os jogadores mais velhos da equipe, o Osvaldo, o Wellington Nem, Léo Gamalho, Giovane Augusto, os caras que são mais velhos estão sempre me ajudando. Durante os treinamentos eu sempre procurava olhá-los, e comecei a praticar isso e, graças a Deus, vem dando certo”

O Vitória é o atual líder da Série B, com 58 pontos e 18 triunfos acumulados, além disso, soma 60.9% de acesso para a Serie A, segundo a UFMG probabilidade. Entretanto, para garantir de vez a vaga para a elite do futebol brasileiro, o Leão da Barra terá mais oito jogos pela frente, sendo seis deles, contra equipes que também disputam o acesso. Apesar dos confrontos diretos pela frente, o jogador garantiu que a equipe rubro negra tem totais condições de sair vitoriosa dos jogos

“São jogos difíceis mas nesta altura do campeonato fica difícil para todos. Precisamos focar na gente e ter humildade, cada jogo é um passo a mais. Vamos ficar no jogo conta o Criciúma agora mas seguir firmes, temos totais condições de sair vitoriosos desses jogos".

Com o gol marcado na última sexta-feira, o camisa 10 entrou para o grupo de goleadores do Vitória. Ao todo, a equipe rubro-negra soma 16 atletas com, pelo menos, um gol durante os 30 jogos da Série B. Desta forma, Matheusinho foi perguntado ao que se deve esse feito, um fator que pode levar o clube ao título inédito do campeonato.

“Isso vem muito da união da nossa equipe, independente de quem faz gol, independente de quem joga, a gente quer dar o nosso melhor, então acredito que todo mundo torce para dar certo, independente de quem fizer, nós queremos sair com os três pontos”.

O atleta também comentou sobre a possibilidade de entrar para a história do Vitória em caso de acesso e posteriormente o titulo e garantiu que "estou aqui pra isso”.

“Eu venho levando uma oportunidade na minha carreira. Desde que eu cheguei aqui, eu falei que era uma oportunidade que eu tinha, então eu venho trabalhando durante a semana, durante esses meses que eu estou aqui, dando o meu melhor. Eu espero conquistar os objetivos do clube, estou aqui pra isso".

Para encerrar, o camisa 10 voltou a falar sobre o seu primeiro gol com o Leão da Barra diante dos mais de 28 mil rubro negros que, novamente, encheram o Barradão, e qual foi a sensação e o motivo da emoção na beira do campo.

“Sensação que é difícil descrever em palavras. Eu vinha de um momento difícil, depois do jogo contra o Ituano, eu senti dores no ombro e minha esposa me confortou, também quero agradecer a todo o pessoal da fisioterapia do Vitória que tem profissionais a nível de seleção brasileira. Eu não treinei achando que não ia conseguir jogar, fiz todo esse esforço para ajudar a minha equipe a sair vitoriosa”.

Sobre o lance do gol, Matheusinho afirmou que foi necessário ter confiança para realizar os dribles e executar o chute, assim como foi feito nos treinos durante toda a temporada.

“Eu vi que eu tinha o Osvaldo e acho que o Gamalho do lado, então eu poderia tentar uma jogada de efeito, tentar fazer o que eu faço nos treinamentos, que é pegar a bola e ter confiança em mim, naquela hora veio uma confiança muito grande que eu poderia confiar em mim e no trabalho que eu venho fazendo”.