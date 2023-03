Confira os 10 clubes que devem disputar a Série B do Baianão de 2023

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) convidou os 10 clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Baiano para a Reunião do Conselho Técnico, encontro que vai discutir aspectos do regulamento, protocolo e diretrizes da segunda divisão da competição estadual de 2023.

Ainda de acordo com um documento enviado pela FBF, a reunião está marcada para a próxima sexta-feira, 10, às 14h, na sede da entidade máxima do futebol baiano, que fica localizada em Ipitanga, no município de Lauro de Freitas.

Para esta temporada, 10 clubes devem disputar o acesso e o título da Série B do Campeonato Baiano. Colo-Colo, Fluminense de Feira, Galícia, Grapiúna, Jequié, Juazeiro, Unirb, Vitória da Conquista e Leônico devem ter representantes oficiais na reunião do Conselho Técnico.