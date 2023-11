Conhecidos os campeões do 1º Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 | A TARDE

Chegou ao fim o 1º Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17. As finais foram marcadas por muitos gols nas decisões da 1ª e 2ª divisão, nas categorias feminina e masculina. Os campeões foram conhecidos neste sábado, dia 25, com os jogos decisivos acontecendo no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. A premiação ocorreu na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas.

No feminino, a equipe do Armim Matte-PR venceu a ADELL-SC, por 3 a 0, e conquistou o título de campeã da 1ª divisão. Já na 2ª divisão, as garotas do Guilherme D-TO golearam a equipe da Escola Santana-PE, por 7 a 0, e garantiram o primeiro lugar. Entre os homens, Bento M –PR venceu por 7 a 4 a equipe A Gonçalo - SC e conquistou o título da 1ª divisão.

Salesiano – RN e Paraibano – PB fizeram uma final dura, com um empate em 2 a 2, no tempo regulamentar. O campeão da 2 divisão só foi conhecido após a prorrogação. Paraibano marcou o gol da vitória que decretou o título para a equipe.

Chuva de gols – A 1ª edição do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 reuniu mais de 300 estudantes atletas, de 18 estados brasileiros. Ao todo, 20 equipes participaram do torneio, com 46 jogos, 281 gols marcados, uma média 6,11 gols por partida. Um dos nomes que contribuíram com a média positiva de gols foi o atleta Pedrinho, do Colégio Bento Mossurunga - PR. O time, que além de ter conquistado o título da 1 divisão, ainda teve o ataque mais positivo, com 31 gols marcados.

A copetição escolar foi organizada pelo Ministério do Esporte, com a parceria da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e da Federação Baiana de Futebol de Salão (FBFS).