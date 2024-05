Conmebol libera seleções a inscreverem 26 atletas para a Copa América | A TARDE

Em reunição realizada na madrugada dsta quinta-feira, 16, em Bangkok, na Tailândia, a Conmebol confirmou que a partir de junho, as 16 seleções que disputarão a Copa América poderão inscrever 26 jogadores na competição. O técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira, convocou 23 jogadores e agora poderá incluir mais três atletas.

Igualmente a Eurocopa, que será realizada de forma simultânea a Copa América, serão permitidos 23 membros dos times (jogadores e comissão técnica) no banco de reservas em cada jogo. Com isso, as seleções podem decidir como irão distribuir essas vagas.

As seleções que desejarem o aumento de componentes da comissão técnica, terão que reduzir o número de jogadores no banco, não podendo exceder o limite de 26 pessoas. Nenhum dos times poderá ter menos de sete jogadores por partida no banco.

Vale salientar que a pedido da seleção brasileira, a entidade máxima do futebol Sul-Americano estendeu o prazo para a entrega da lista final de convocados para a Copa América para o dia 15 de junho.



Convocados da seleção brasileira para a Copa América 2024:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto)

Zagueiros: Lucas Beraldo (PSG), Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vinicius Júnior (Real Madrid)

Publicações relacionadas