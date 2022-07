“Conseguimos resgatar a Série B do Baianão”, comemora Manfredo Lessa

A Série B do Campeonato Baiano está chegando na fase decisiva e quatro equipes brigam pelo acesso para a primeira divisão da Série A. De um lado Jequié e Itabuna e no outro Jacobinense e Juazeiro, disputam as duas vagas na elite do futebol estadual.

“A expectativa para a reta final é a melhor possível. Conseguimos resgatar a Série B do Baianão e temos, de forma inédita, 12 equipes disputando a competição e isso é uma briga da Federação, da imprensa e de toda a sociedade baiana para termos dois clubes no acesso. Criamos a Série C também e se tivermos seis clubes interessados vamos ter a primeira edição com os dois rebaixados”, disse o vice-presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Manfredo Lessa em entrevista ao portal A TARDE.

Manfredo também falou da força do futebol do interior da Bahia. “Está evoluindo cada dia mais. Diversas equipes no formato de clube empresa, não nesse de SAF. Tivemos semifinal da Série A e agora da Série B com só equipes do interior”, pontuou.

As primeiras partidas estão programadas para este final de semana. No sábado, 16, Itabuna e Jequié, no estádio Pedro Caetano, em Ipiaú. No domingo, 17, o Juazeiro entra em campo contra o Jacobinense, no Adauto Moraes.