Copa do Brasil: Jacuipense perde para Palmeiras com expulsão polêmica
Jogo no Allianz Parque, em São Paulo, terminou 3 a 0 para o Alviverde
Com um jogador a menos desde a reta final do primeiro tempo, o Jacuipense perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras na noite desta quinta-feira, 23, e se complicou na busca por vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Ramón Sosa (duas vezes de pênalti) e Felipe Anderson marcaram os gols no Allianz Parque.
A vantagem do time mandante se estabeleceu logo nos primeiros minutos da partida, com pênalti marcado após Sosa ser derrubado na área, e o próprio paraguaio converteu a cobrança.
Polêmica de arbitragem
A situação do Leão do Sisal ficou ainda mais complicada aos 36 minutos, quando o zagueiro JP Talisca foi expulso por aplicar carrinho perigoso. O lance gerou polêmica, e o próprio defensor deixou o campo revoltado fazendo sinais de roubo com as mãos.
EXPULSO! JP Talisca, do Jacuipense, recebeu cartão vermelho direto por esse lance contra o Palmeiras
Classificação definida?
O Palmeiras voltou a marcar ainda nos acréscimos da primeira etapa, com Felipe Anderson finalizando, desviando na defesa e enganando o goleiro Marcelo. Logo na volta do intervalo, aos nove minutos, Sosa cobra outro pênalti e fecha o placar para o Alviverde.
O placar é quase irreversível para o Jacuipense, mas, matematicamente, a classificação ainda é possível. As equipes se enfrentam pelo jogo de volta na próxima quarta-feira, 13, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina.
Premiação milionária
Classificado à quinta fase da Copa do Brasil, o Jacuipense já faturou R$ 4.850.000 em premiações até o momento na competição. Somente na 4ª fase, ao eliminar o Novorizontino nos pênaltis, a equipe arrecadou R$ 2 milhões.
