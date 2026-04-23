HOME > ESPORTES
COPA DO BRASIL

Copa do Brasil: Jacuipense perde para Palmeiras com expulsão polêmica

Jogo no Allianz Parque, em São Paulo, terminou 3 a 0 para o Alviverde

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

Jacuipense e Palmeiras terminou em 3 a 0 no Allianz Parque
Com um jogador a menos desde a reta final do primeiro tempo, o Jacuipense perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras na noite desta quinta-feira, 23, e se complicou na busca por vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Ramón Sosa (duas vezes de pênalti) e Felipe Anderson marcaram os gols no Allianz Parque.

A vantagem do time mandante se estabeleceu logo nos primeiros minutos da partida, com pênalti marcado após Sosa ser derrubado na área, e o próprio paraguaio converteu a cobrança.

Polêmica de arbitragem

A situação do Leão do Sisal ficou ainda mais complicada aos 36 minutos, quando o zagueiro JP Talisca foi expulso por aplicar carrinho perigoso. O lance gerou polêmica, e o próprio defensor deixou o campo revoltado fazendo sinais de roubo com as mãos.

Classificação definida?

O Palmeiras voltou a marcar ainda nos acréscimos da primeira etapa, com Felipe Anderson finalizando, desviando na defesa e enganando o goleiro Marcelo. Logo na volta do intervalo, aos nove minutos, Sosa cobra outro pênalti e fecha o placar para o Alviverde.

O placar é quase irreversível para o Jacuipense, mas, matematicamente, a classificação ainda é possível. As equipes se enfrentam pelo jogo de volta na próxima quarta-feira, 13, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina.

Premiação milionária

Classificado à quinta fase da Copa do Brasil, o Jacuipense já faturou R$ 4.850.000 em premiações até o momento na competição. Somente na 4ª fase, ao eliminar o Novorizontino nos pênaltis, a equipe arrecadou R$ 2 milhões.

