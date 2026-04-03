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PALCOS DA COPA

Copa do Mundo 2026: conheça todos os estádios do Mundial

16 estádios sediarão a competição nos EUA, México e Canadá

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/04/2026 - 14:27 h

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MET LIFE Stadium, estádio da final da Copa do Mundo
MET LIFE Stadium, estádio da final da Copa do Mundo -

A Copa do Mundo de 2026 vai entrar para a história antes mesmo de começar. Pela primeira vez, o torneio será realizado em três países — Estados Unidos, México e Canadá — com jogos distribuídos em 16 cidades diferentes.

A maior parte das partidas acontecerá em solo norte-americano, que contará com 11 sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York-Nova Jersey, Baía de São Francisco e Seattle. Em comum, esses locais utilizarão estádios tradicionalmente voltados ao futebol americano, adaptados para o principal torneio do futebol mundial.

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Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Geórgia)

  • Mercedez Bens Stadium
    Mercedez Bens Stadium |
  • Mercedez Bens Stadium
    Mercedez Bens Stadium |
Mercedez Bens Stadium Mercedez Bens Stadium

Em Atlanta, o Mercedes-Benz Stadium receberá oito jogos, incluindo uma semifinal. Inaugurado em 2017, o estádio tem capacidade expansível para até 75 mil pessoas e altura superior a 90 metros. O teto retrátil é um dos principais diferenciais, permitindo a realização de eventos mesmo sob chuva.

O local já recebeu o Super Bowl LIII, com show do intervalo do Maroon 5, e deve sediar apresentações de Ed Sheeran e da banda AC/DC em 2026. Entre os atrativos, estão áreas premium como Maybach e Delta Sky360º, com serviços exclusivos, além de ampla oferta gastronômica.

Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts)

  • Gillette Stadium
    Gillette Stadium |
  • Gillette Stadium
    Gillette Stadium |
Gillette Stadium Gillette Stadium

O Gillette Stadium, em Foxborough, a cerca de 46 km de Boston, receberá sete partidas, incluindo confrontos eliminatórios. Inaugurado em 2002, comporta cerca de 65 mil torcedores e passou por uma reforma avaliada em US$ 250 milhões. O local conta com atrações como a estátua de Tom Brady e a torre “Lighthouse”, com mirante. O complexo também reúne lojas, restaurantes como Five Guys e Olive Garden, além de cinema e boliche.

AT&T Stadium (Arlington, Texas)

  • Copa do Mundo 2026: conheça todos os estádios do Mundial
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  • Copa do Mundo 2026: conheça todos os estádios do Mundial
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Copa do Mundo 2026: conheça todos os estádios do Mundial Copa do Mundo 2026: conheça todos os estádios do Mundial

Em Arlington, o AT&T Stadium será palco de nove partidas, incluindo quatro do mata-mata. Inaugurado em 2009, pode receber até 100 mil pessoas. O estádio se destaca por suas telas gigantes e pela presença de obras de arte, pensadas para atrair também admiradores de arquitetura e design. São mais de 300 camarotes e tours que incluem até acesso ao campo.

Lincoln Financial Field (Filadélfia, Pensilvânia)

  • Lincoln Financial Field
    Lincoln Financial Field |
  • Lincoln Financial Field
    Lincoln Financial Field |
Lincoln Financial Field Lincoln Financial Field

Na Filadélfia, o Lincoln Financial Field receberá seis jogos, incluindo um da Seleção Brasileira e outro no dia 4 de julho, data que marca os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Inaugurado em 2003, o estádio teve como primeiro gol uma jogada com participação de Ronaldinho Gaúcho, que deu assistência para Patrick Kluivert. O local também oferece tours com acesso a vestiários e gramado, além de experiências exclusivas com Jalen Hurts.

NRG Stadium (Houston, Texas)

  • NRG Stadium
    NRG Stadium |
  • NRG Stadium
    NRG Stadium |
NRG Stadium NRG Stadium

O NRG Stadium sediará sete jogos. Inaugurado em 2002, comporta até 80 mil pessoas e possui 198 suítes premium. O espaço também recebe o tradicional rodeio de Houston e conta com teto retrátil. Uma área conhecida como “Bull Pen” reúne os torcedores mais animados do Houston Texans.

GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

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  • Copa do Mundo 2026: conheça todos os estádios do Mundial
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Copa do Mundo 2026: conheça todos os estádios do Mundial Copa do Mundo 2026: conheça todos os estádios do Mundial

Já o Arrowhead Stadium, em Kansas City, será palco de seis jogos. Com capacidade para 76 mil torcedores, o estádio entrou para o Guinness World Records ao registrar 142,2 decibéis em uma partida do Kansas City Chiefs. O local também possui acervo artístico e Hall da Fama.

SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia)

  • Estádio SoFi Stadium
    Estádio SoFi Stadium |
  • Estádio SoFi Stadium
    Estádio SoFi Stadium |
Estádio SoFi Stadium Estádio SoFi Stadium

Na região de Los Angeles, o moderno SoFi Stadium receberá oito partidas, incluindo a estreia dos Estados Unidos. Inaugurado em 2020, comporta até 100 mil pessoas, conta com telão de 80 milhões de pixels e estrutura subterrânea. Já recebeu shows de Taylor Swift, BTS e Ed Sheeran.

Hard Rock Stadium (Miami, Flórida)

  • Hard Rock Stadium
    Hard Rock Stadium |
  • Hard Rock Stadium
    Hard Rock Stadium |
Hard Rock Stadium Hard Rock Stadium

O Hard Rock Stadium, em Miami, terá sete partidas, incluindo a disputa do terceiro lugar e um jogo do Brasil contra a Escócia. O estádio é conhecido pela versatilidade, recebendo também o Miami Open e a Fórmula 1, além de contar com diversas obras de arte.

MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey)

  • Estádio Met Life
    Estádio Met Life |
  • Estádio Met Life
    Estádio Met Life |
Estádio Met Life Estádio Met Life

A final será disputada no MetLife Stadium, próximo a Nova York. O estádio receberá seis jogos e tem capacidade para 82.500 pessoas, sendo casa de equipes da NFL e palco frequente de grandes shows.

Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia)

  • Estádio Lumen Field
    Estádio Lumen Field |
  • Estádio Lumen Field
    Estádio Lumen Field |
  • Estádio Levi's Stadium
    Estádio Levi's Stadium |
  • Estádio Levi's Stadium
    Estádio Levi's Stadium |
Estádio Lumen Field Estádio Lumen Field Estádio Levi's Stadium Estádio Levi's Stadium

Outras sedes incluem o Levi's Stadium, com museu dedicado ao San Francisco 49ers; e o Lumen Field, conhecido pelo formato diferenciado e pelo recorde de barulho da torcida.

Estadio Banorte (Cidade do México, México)

  • Estádio Banorte, o antigo Estádio Asteca
    Estádio Banorte, o antigo Estádio Asteca |
  • Estádio Banorte, o antigo Estádio Asteca
    Estádio Banorte, o antigo Estádio Asteca |
Estádio Banorte, o antigo Estádio Asteca Estádio Banorte, o antigo Estádio Asteca

No México, o protagonismo histórico fica com o Estadio Azteca (Estadio Banorte), que receberá cinco jogos, incluindo a estreia da seleção mexicana no dia 11 de junho. Com capacidade para 87 mil pessoas e inaugurado em 1966, o estádio passou por reformas recentes e será o primeiro a sediar três Copas do Mundo.

Foi palco do tricampeonato do Brasil em 1970, liderado por Pelé, e do título da Argentina em 1986, com Diego Maradona. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já classificou o local como a “catedral do futebol mundial”. As visitas guiadas ainda não foram retomadas após a reforma.

Estadio Akron (Zapopan, México)

  • Estádio Akron
    Estádio Akron |
  • Estádio Akron
    Estádio Akron |
Estádio Akron Estádio Akron

Também no país, o Estadio Akron, na região de Guadalajara, sediará quatro jogos. Inaugurado em 2010, o estádio tem formato inspirado em um vulcão e está construído em terreno elevado. Possui cinco níveis e uma área externa com mais de 21 mil metros quadrados de grama natural. O local oferece tours que incluem o Museo Chivas, com ingressos a partir de 200 pesos para adultos.

Estadio BBVA (Guadalupe, México)

  • Estádio BBVA
    Estádio BBVA |
  • Estádio BBVA
    Estádio BBVA |
Estádio BBVA Estádio BBVA

Já o Estadio BBVA, na região de Monterrey, também receberá quatro partidas. Inaugurado em 2015, comporta mais de 53.500 pessoas e conta com 336 camarotes, lounges e milhares de assentos premium. O estádio é reconhecido por sua arquitetura e sustentabilidade, tendo recebido prêmios internacionais. Além do futebol, já foi palco de shows de Coldplay, Bad Bunny, Shakira, Justin Bieber, Paul McCartney e The Weeknd. O tour custa cerca de 240 pesos.

BMO Field (Toronto, Canadá)

  • Estádio BMO Field
    Estádio BMO Field |
  • Estádio BMO Field
    Estádio BMO Field |
Estádio BMO Field Estádio BMO Field

No Canadá, o BMO Field será sede de seis partidas. Inaugurado em 2007, tem capacidade para 45 mil pessoas e foi o primeiro estádio do país projetado especificamente para o futebol dentro dos padrões da FIFA. É casa do Toronto FC e também do Toronto Argonauts. O local oferece camarotes com benefícios como entrada antecipada e serviços inclusos.

BC Place (Vancouver, Canadá)

  • Estádio BC Place
    Estádio BC Place |
  • Estádio BC Place
    Estádio BC Place |
Estádio BC Place Estádio BC Place

Já o BC Place, inaugurado em 1983, sediará sete jogos. O estádio impressiona pelo teto retrátil, considerado o maior do mundo em sua categoria, e pelo sistema de iluminação “Northern Lights Display”, que costuma homenagear eventos, causas e artistas — como quando reproduziu a bandeira do Reino Unido para receber Paul McCartney. O local também será palco de cinco shows de Bruno Mars, estabelecendo um recorde.

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