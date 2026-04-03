PALCOS DA COPA
Copa do Mundo 2026: conheça todos os estádios do Mundial
16 estádios sediarão a competição nos EUA, México e Canadá
Por Lucas Vilas Boas
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A Copa do Mundo de 2026 vai entrar para a história antes mesmo de começar. Pela primeira vez, o torneio será realizado em três países — Estados Unidos, México e Canadá — com jogos distribuídos em 16 cidades diferentes.
A maior parte das partidas acontecerá em solo norte-americano, que contará com 11 sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York-Nova Jersey, Baía de São Francisco e Seattle. Em comum, esses locais utilizarão estádios tradicionalmente voltados ao futebol americano, adaptados para o principal torneio do futebol mundial.
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Geórgia)
Mercedez Bens Stadium | Mercedez Bens Stadium |
Em Atlanta, o Mercedes-Benz Stadium receberá oito jogos, incluindo uma semifinal. Inaugurado em 2017, o estádio tem capacidade expansível para até 75 mil pessoas e altura superior a 90 metros. O teto retrátil é um dos principais diferenciais, permitindo a realização de eventos mesmo sob chuva.
O local já recebeu o Super Bowl LIII, com show do intervalo do Maroon 5, e deve sediar apresentações de Ed Sheeran e da banda AC/DC em 2026. Entre os atrativos, estão áreas premium como Maybach e Delta Sky360º, com serviços exclusivos, além de ampla oferta gastronômica.
Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts)
Gillette Stadium | Gillette Stadium |
O Gillette Stadium, em Foxborough, a cerca de 46 km de Boston, receberá sete partidas, incluindo confrontos eliminatórios. Inaugurado em 2002, comporta cerca de 65 mil torcedores e passou por uma reforma avaliada em US$ 250 milhões. O local conta com atrações como a estátua de Tom Brady e a torre “Lighthouse”, com mirante. O complexo também reúne lojas, restaurantes como Five Guys e Olive Garden, além de cinema e boliche.
AT&T Stadium (Arlington, Texas)
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Em Arlington, o AT&T Stadium será palco de nove partidas, incluindo quatro do mata-mata. Inaugurado em 2009, pode receber até 100 mil pessoas. O estádio se destaca por suas telas gigantes e pela presença de obras de arte, pensadas para atrair também admiradores de arquitetura e design. São mais de 300 camarotes e tours que incluem até acesso ao campo.
Lincoln Financial Field (Filadélfia, Pensilvânia)
Lincoln Financial Field | Lincoln Financial Field |
Na Filadélfia, o Lincoln Financial Field receberá seis jogos, incluindo um da Seleção Brasileira e outro no dia 4 de julho, data que marca os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Inaugurado em 2003, o estádio teve como primeiro gol uma jogada com participação de Ronaldinho Gaúcho, que deu assistência para Patrick Kluivert. O local também oferece tours com acesso a vestiários e gramado, além de experiências exclusivas com Jalen Hurts.
NRG Stadium (Houston, Texas)
NRG Stadium | NRG Stadium |
O NRG Stadium sediará sete jogos. Inaugurado em 2002, comporta até 80 mil pessoas e possui 198 suítes premium. O espaço também recebe o tradicional rodeio de Houston e conta com teto retrátil. Uma área conhecida como “Bull Pen” reúne os torcedores mais animados do Houston Texans.
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
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Já o Arrowhead Stadium, em Kansas City, será palco de seis jogos. Com capacidade para 76 mil torcedores, o estádio entrou para o Guinness World Records ao registrar 142,2 decibéis em uma partida do Kansas City Chiefs. O local também possui acervo artístico e Hall da Fama.
SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia)
Estádio SoFi Stadium | Estádio SoFi Stadium |
Na região de Los Angeles, o moderno SoFi Stadium receberá oito partidas, incluindo a estreia dos Estados Unidos. Inaugurado em 2020, comporta até 100 mil pessoas, conta com telão de 80 milhões de pixels e estrutura subterrânea. Já recebeu shows de Taylor Swift, BTS e Ed Sheeran.
Hard Rock Stadium (Miami, Flórida)
Hard Rock Stadium | Hard Rock Stadium |
O Hard Rock Stadium, em Miami, terá sete partidas, incluindo a disputa do terceiro lugar e um jogo do Brasil contra a Escócia. O estádio é conhecido pela versatilidade, recebendo também o Miami Open e a Fórmula 1, além de contar com diversas obras de arte.
MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey)
Estádio Met Life | Estádio Met Life |
A final será disputada no MetLife Stadium, próximo a Nova York. O estádio receberá seis jogos e tem capacidade para 82.500 pessoas, sendo casa de equipes da NFL e palco frequente de grandes shows.
Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia)
Estádio Lumen Field | Estádio Lumen Field | Estádio Levi's Stadium | Estádio Levi's Stadium |
Outras sedes incluem o Levi's Stadium, com museu dedicado ao San Francisco 49ers; e o Lumen Field, conhecido pelo formato diferenciado e pelo recorde de barulho da torcida.
Estadio Banorte (Cidade do México, México)
Estádio Banorte, o antigo Estádio Asteca | Estádio Banorte, o antigo Estádio Asteca |
No México, o protagonismo histórico fica com o Estadio Azteca (Estadio Banorte), que receberá cinco jogos, incluindo a estreia da seleção mexicana no dia 11 de junho. Com capacidade para 87 mil pessoas e inaugurado em 1966, o estádio passou por reformas recentes e será o primeiro a sediar três Copas do Mundo.
Foi palco do tricampeonato do Brasil em 1970, liderado por Pelé, e do título da Argentina em 1986, com Diego Maradona. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já classificou o local como a “catedral do futebol mundial”. As visitas guiadas ainda não foram retomadas após a reforma.
Estadio Akron (Zapopan, México)
Estádio Akron | Estádio Akron |
Também no país, o Estadio Akron, na região de Guadalajara, sediará quatro jogos. Inaugurado em 2010, o estádio tem formato inspirado em um vulcão e está construído em terreno elevado. Possui cinco níveis e uma área externa com mais de 21 mil metros quadrados de grama natural. O local oferece tours que incluem o Museo Chivas, com ingressos a partir de 200 pesos para adultos.
Estadio BBVA (Guadalupe, México)
Estádio BBVA | Estádio BBVA |
Já o Estadio BBVA, na região de Monterrey, também receberá quatro partidas. Inaugurado em 2015, comporta mais de 53.500 pessoas e conta com 336 camarotes, lounges e milhares de assentos premium. O estádio é reconhecido por sua arquitetura e sustentabilidade, tendo recebido prêmios internacionais. Além do futebol, já foi palco de shows de Coldplay, Bad Bunny, Shakira, Justin Bieber, Paul McCartney e The Weeknd. O tour custa cerca de 240 pesos.
BMO Field (Toronto, Canadá)
Estádio BMO Field | Estádio BMO Field |
No Canadá, o BMO Field será sede de seis partidas. Inaugurado em 2007, tem capacidade para 45 mil pessoas e foi o primeiro estádio do país projetado especificamente para o futebol dentro dos padrões da FIFA. É casa do Toronto FC e também do Toronto Argonauts. O local oferece camarotes com benefícios como entrada antecipada e serviços inclusos.
BC Place (Vancouver, Canadá)
Estádio BC Place | Estádio BC Place |
Já o BC Place, inaugurado em 1983, sediará sete jogos. O estádio impressiona pelo teto retrátil, considerado o maior do mundo em sua categoria, e pelo sistema de iluminação “Northern Lights Display”, que costuma homenagear eventos, causas e artistas — como quando reproduziu a bandeira do Reino Unido para receber Paul McCartney. O local também será palco de cinco shows de Bruno Mars, estabelecendo um recorde.
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