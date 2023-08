Copa do Mundo: De virada, Inglaterra bate Colômbia e vai a semifinal

A única seleção sul-americana deu adeus a Copa do Mundo Feminina. Na manhã deste sábado, 12, A Inglaterra bateu Colômbia por 2 a 1 de virada e chegou as semifinal do mundial. A partida foi disputada sul-americana Accor Stadium, que estava lotado, com quase 76 mil torcedores. As inglesas enfrentarão á Austrália, uma das anfitriãs da Copa.

Goleiras falham no primeiro tempo

Logo no início de jogo, a Colômbia teve um problema por lesão. Arias levou uma bolada no rosto e precisou ser substituída. Apesar do susto, as colombianas fizeram 1 a 0 com Leyce Santos, apos falha da goleira Earps, aos 43 minutos. A Inglaterra pressionou e a Colômbia não resistiu. Após falha da goleira Perez nos acréscimos, Hemp empatou o confronto aos 50 minutos.

Após pressão, Inglaterra vira o jogo na etapa final

A virada inglesa veio aos 17 minutos do segundo tempo. Stanway recebeu ótimo lançamento de Greenwood no meio de campo, e deu um passe em profundidade. Com categoria, Russo tirou da goleira com um simples toque, invadiu a área e finalizou cruzado no cantinho. Aos 24, Bedoya mandou um chutaço de fora área, Earps saltou no canto e salvou a pátria, com grande defesa.



FICHA TÉCNICA



Inglaterra 2 x 1 Colômbia - quartas de final da Copa do Mundo feminina

Data: 12 de agosto de 2023, às 7h30 (de Brasília)

Local: Accor Stadium, em Sydney, na Austrália

Arbitragem: Ekaterina Katja Koroleva (Estados Unidos)

Assistentes: Katie Nesbitt e Felisha Mariscal (Ambas dos Estados Unidos)

Gols: Leicy Santos (Colômbia); Hemp e Russo (Inglaterra)

Público: 75.784

INGLATERRA: Earps; Carter, Bright e Greenwood; Lucy Bronze, Walsh, Stanway, Toone e Daly; Hemp (England) e Alessia Russo (Kelly). Técnica: Sarina Wiegman

COLÔMBIA: Pérez (Giraldo); Carolina Arias (Guzmán), Carabalí, Daniela Arias e Vanegas; Bedoya, Ospina (Chacón) e Leicy Santos; Ramírez, Linda Caicedo e Usme. Técnico: Nelson Abadía