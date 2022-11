Algozes do Brasil convocam atletas para a Copa do Mundo do Catar

Responsáveis pelas últimas eliminações nas duas últimas Copa do Mundo, Bélgica e Alemanha convocaram os seus atletas para disputa da competição que vai ser realizada no Catar.

Confira os convocados:

Alemanha:

A Alemanha, responsável pelo maior vexame do futebol brasileiro ao golear o selecionado de Felipão por 7 a 1, em 2014, no Brasil, não vai contar com Marco Reus e Tino Werner, lesionados. Já o zagueiro Mats Hummels, do Borssuia Dortmundo, e Lateral Robin Gosens, da Inter de Milão, por opção.

GOLEIROS: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt);

DEFENSORES: Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Niklas Süle (Borussia Dortmund);

MEIO-CAMPISTAS/ATACANTES: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern de Munique), Jamal Musiala (Bayern de Munique) e Leroy Sané (Bayern de Munique).

Bélgica:

Já a Bélgica, pedra no sapato de Tite na Copa de 2018, ao vencer o jogo por 2 a 1 e mandar o Brasil de volta para casa, aposta na recuperação do atacante Lukaku. O atacante correu o risco de não ir para a competição em virtude de uma lesão na coxa, que o deixou de fora das últimas apresentações da Inter de Milão.

GOLEIROS: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Simon Mignolet (Club Brugge);

DEFENSORES: Toby Alderweireld (Antwerp), Zeno Debast (Anderletch), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Vertonghen (Anderletch), Timothy Castagne (Leicester) e Meunier (Borussia Dortmund);

MEIO-CAMPISTAS: Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Aston Villa), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Leicester), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Hans Vanaken (Club Brugge), De Ketelaere (Milan), Jérémy Doku (Rennes) e Eden Hazard (Real Madrid);

ATACANTES: Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Michy Batshuayi (Fenerbahçe) e Romelu Lukaku (Inter de Milão).

Outras convocações:

As seleções da Inglaterra e da Polônia também anunciaram nesta quinta-feira, 10, os jogadores que vão disputar a competição que começa em novembro:

Inglaterra:

GOLEIROS: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United) e Aaron Ramsdale (Arsenal);

DEFENSORES: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City) e Ben White (Arsenal);

MEIO-CAMPISTAS: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderon, Mason Mount, Kalvin Phillips e Declan Rice;

ATACANTES: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling e Callum Wilson.