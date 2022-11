Copo de cerveja vai custar R$ 73 em Fan Fest da Copa no Catar

Nesta quarta-feira,16, a Fifa estreou a nova Fan Fest no Catar. O lugar é um dos poucos locais onde se pode consumir bebida alcoólica em público, coisa que é quase impossível no resto do país. No entanto, o que mais supreendeu foi o preço do copo de 500 ml, que irá custar R$ 73.

A Fan Fest deste ano vai ser diferente das anteriores. Anteriormente, o evento era em espaço ao ar livre com telões instalados para os torcedores acompanharem os jogos, enquanto a deste ano será muito parecida com o Rock in Rio, e a Fifa também mudou o nome que agora se chama Espaço Fan Festival.

No Catar o espaço ganhou uma importância maior, porque ali será possível beber a cerveja, algo que vai ser difícil no restante do país e restrito dentro dos estádios da Copa do Mundo. A venda só ocorrerá no entorno das arenas, antes e depois dos jogos, não ocorrendo durante as partidas.

Nesta noite, a Fifa realizou o evento-teste do espaço e abriu as portas durante algumas horas. O espaço terá sua estreia oficial no sábado, 19, véspera da abertura da Copa, prevista para começar no domingo.

Até o momento, a Fifa não divulgou a quantidade de pessoas que tinha no evento-teste, mas era possível ver longas filas nas entradas e nas principais atrações, principalmente no espaço onde vendia a cerveja.