Equador bate anfitriã Catar em abertura da Copa do Mundo

Pela primeira vez uma seleção anfitriã foi derrotada no pontapé inicial de uma Copa do Mundo. País-sede deste ano, o Catar mostrou sua fragilidade e foi completamente dominado pelo Equador no primeiro jogo do Grupo A deste mundial ao ser derrotada por 2x0.

O destaque vai para o atacante Enner Valencia, do Fenerbahce (Turquia), autor dos dois gols da partida, um de pênalti e outro aproveitando cruzamento do lateral Ângelo Preciado, ambos no primeiro tempo.

O jogo

Após quatro anos e meio de expectativa, a Copa do Mundo de 2022 finalmente começou com o confronto entre o país-sede, que deve se contentar com o fato de realizar a competição, e a equipe sul-americana, que sonha com a classificação no grupo que ainda conta com Holanda e Senegal.

Logo aos cinco minutos, a seleção do técnico Gustavo Alfaro mostrou sua superioridade. Em saída estranha do goleiro Al Sheeb, a bola sobrou para Enner Valencia completar de cabeça para o gol. Após consulta no VAR, o árbitro Daniele Orsato anulou o gol por impedimento do ataque equatoriano.

O ímpeto dos "sudacas" não diminuiu e após passe em profundidade, aos 16', Valencia foi derrubado pelo goleiro Catari e converteu a penalidade marcada, entrando para a história como o primeiro a marcar um gol nesta edição de Copa.

Valencia era mesmo o nome do jogo e aos 31' marcou seu segundo gol na partida, e seu quinto em quatro jogos em Copas, após aproveitar cruzamento de Ângelo Preciado e testar para o fundo do gol.

Com 60 minutos ainda para se jogar, a expectativa era de que o jogo continuasse frenético, mas o segundo gol parece ter acomodado o Equador e o placar não foi alterado. A seleção da casa, limitada técnica e taticamente, não superou as suas fragilidades e sequer deu um chute ao gol do goleiro Galindez.

O outro jogo da chave será disputado nesta segunda-feira, 21, às 13h, entre Senegal e Holanda. O Catar volta à campo na próxima sexta, 25, às 10h para enfrentar Senegal, enquanto o Equador enfrenta a Holanda às 13h do mesmo dia.