Espanha e Holanda convocam jogadores para a Copa do Catar

Com a proximidade do início da Copa do Mundo do Catar, as seleções da Espanha e Holanda convocaram os jogadores para a disputa da competição mais importante do mundo do futebol.

Do lado espanhol, o técnico Luis Enrique deixou de fora jogadores experientes como o zagueiro Sergio Ramos, o goleiro De Gea e o meia Thiago Alcântara. Dos 26 convocados, 20 irão disputar a Copa do Mundo pela primeira vez

A Espanha está no grupo E ao lado de Alemanha, Costa Rica e Japão e estreia contra a seleção da América Central no dia 23 de novembro, às 13h (horário de Brasília).

Confira os relacionados da Espanha:

Goleiros: Unai Simón, Robert Sánchez e David Raya;

Defensores: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba e José Gayà;

Meio-campistas: Sergio Busquets, Rodrigo, Pablo Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri González e Koke;

Atacantes: Ferrán Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo e Ansu Fati.

Holanda

Do lado holandês, o técnico Louis van Gaal divulgou a lista com 26 convocados. Entre os atletas, quem mais chama atenção é o zagueiro Van Dijk, do Liverpool. A Holanda está no Grupo A ao lado do Catar, dono da casa, Equador e Senegal. A estreia será contra os africanos no dia 21 de novembro, às 13h (horário de Brasília).

Confira os convocados:

Goleiros: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen) e Remko Pasveer (Ajax);

Defensores: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Stefan De Vrij (Inter de Milão), Matthijs De Ligt (Bayern de Munique), Tyrell Malacia (Manchester United) e Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen);

Meio-campistas: Frenkie De Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Cody Gakpo (PSV), Marten De Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax) e Xavi Simons (PSV);

Atacantes: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk De Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge) e Wout Weghorst (Besiktas).