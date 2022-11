Fifa lança música da fanfest na Copa do Mundo do Catar

A Fifa lançou nesta sexta-feira, 18, a música que será tema da fanfest na Copa do Mundo do Catar. A canção "Tukoh Taka" reúne a rapper Nicki Minaj, Maluma e Fares.

O clipe se passa no deserto e apresenta a cultura de diversos países. A letra, que mistura ritmos, é cantada em inglês, espanhol e árabe.

A Copa do Mundo do Catar terá início neste domingo, 20, às 13h, no Al Bayt Stadium, com a partida Catar x Equador, pelo Grupo A.



Confira a música: