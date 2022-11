Nico González e Joaquín Correa estão fora da Copa do Mundo 2022

Nesta quinta-feira, a Associação do Futebol Argentino (AFA) publicou na rede social os cortes de Nico Gonzalez e Joaquín Correa e para o lugar dos lesionados o treinador Lionel Scaloni chamou Ángel Correa do Atlético de Madrid e Thiago Almada do Atlanta United.

A Seleção Argentina ainda tem outro problema, visto que o lateral-esquerdo Acuña não treinou nesta quinta-feira.

“Depois do treinamento desta quinta-feira, o jogador Nicolás González sofreu uma lesão muscular e ficará fora da lista mundialista. Em sua substituição, a comissão técnica da Argentina convoca Ángel Correa”, publicou a AFA.

A AFA também fez o comunicado da convocação de Almada.

“O jogador Thiago Almada se soma à convocação mundialista do Catar 2022”, comunicou a Associação do Futebol Argentino.

A Argentina está no Grupo C do Mundial junto com Arabia Saudita, México e Polônia. Os Hermanos fará sua estreia no próximo dia 22 contra a Arabia Saudita.

Aos 27 anos, Ángel Correa tem três gols e uma assistência em 19 partidas disputadas nesta temporada. O atacante fez parte da seleção da Argentina na conquista da Copa América de 2021, com dois jogos, e no elenco das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

Almada, 21 anos defende o Atlanta United, dos Estados Unidos, e estreou pela seleção argentina na Data Fifa de setembro. Na temporada no Campeonato dos Estados Unidos, o meia-atacante anotou sete gols em 32 partidas, chamando a atenção de Scaloni para a janela de amistosos do mês de setembro.